На рынке нефти продолжится сокращение рисков

Нефть марки Brent смогла подняться на торгах в понедельник, однако встретив сопротивление в районе отметки 75, привлекла частичную фиксацию прибыли. С утра актив торгуется с медвежьим уклоном, расположившись в районе 20-часовой скользящей средней ниже области 74,50.

Нежелание игроков проталкивать актив к прежним высотам вполне объяснимо. Учитывая разногласия внутри группы ОПЕК+ по поводу объемов наращивания добычи, участники рынка не хотят рисковать и в более широком контексте предпочитают игру на понижение, а попытки отскока носят ограниченный и нерешительный характер. Существенного и тем более устойчивого подъема цен до исхода встречи экспортеров ожидать не стоит.

Локальное облегчение сырьевой сегмент ощутил, когда по рынку поползли слухи о том, что производители могут обсудить увеличение добычи на 300-600 тыс. баррелей в день. Это существенно ниже, чем предложила Россия. Впрочем, этот компромиссный вариант может не устроить ряд стран, и в целом этот вопрос по-прежнему окутан туманом неопределенности.

С технической точки зрения, Brent нужно закрепиться над уровнем 75, чтобы можно было говорить об ослаблении давления. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку участники рынка скорее всего продолжат корректировать позиции и сокращать риски перед ключевым событием.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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