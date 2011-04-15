Инвесторы распродают облигации

Неделя началась с коррекции рынка. Индекс РТС достиг психологической отметки 1100 п. Выросли по итогам дня акции Банка ВТБ (+3,59%). Лидерами снижения стали акции Северстали (-7,20%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-64.

Поводом для коррекции стал отток инвесторов. Доходность гособлигаций снизилась на 0,2-0,75 п.п. Это создает риски для ближайшего размещения, который запланирован на среду. Минфин не готов платить премию к рынку, но инвесторы нервничают из-за новостей на тему макроэкономики. Доходность отдельных гособлигаций достигла вчера 7,8% годовых, в то время, как ставка репо по этим бумагам – около 7%. Ажиотажа на денежном рынке нет, но, на мой взгляд, это нельзя считать хорошим сигналом: инвесторы не готовы гнаться за бесплатными, по-сути, деньгами, если эти деньги в рублях.

Yandex N.V. (+0,84%) видит риски в высоких пошлинах на импорт. Государство может получить до 80 млрд рублей в год с интернет-покупок. Однако для бизнеса эффект слабонегативный, количество наиболее дорогих покупок сократится. Я полагаю, что пока не станут известны параметры новых пошлин, инвесторы будут занимать выжидательную позицию, а котировки Yandex не будут под давлением, поскольку большая часть выручки приходится на рекламу.

Во вторник ожидаю продолжение коррекции. Рынок будет отыгрывать негативные новости по налоговой и пенсионной реформам. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 63,00-64,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2200-2220 п.





Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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