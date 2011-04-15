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19.06.2018

Рынок акций РФ закончил торги снижением

Российский рынок акций закончил торги в понедельник снижением на фоне заметного падения интереса иностранных инвесторов к российским активам, а также продолжения распродаж на рынке госдолга Минфина. Давление на настроение участников рынка также оказывало снижение фондовых индексов в США и Европе из-за введения США в пятницу новых таможенных тарифов против Китая.
В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний металлургического (-1,86%), телекоммуникационного (-1,02%) и энергетического (-0,68%) секторов.
Индекс ММВБ по итогам торгов снизился на 0,41% и закрылся на отметке 2228.44 пунктов. Индекс РТС упал на 1, 17% и остановился на уровне 1103.92 пунктов, на волне снижения курса рубля против доллара США и евро.
Цены на сырую нефть выросли после сообщения о том, что на саммите ОПЕК+ будет обсуждаться повышение объемов добычи нефти на 300-600 тыс баррелей в сутки, а не на 0,5-1 млн баррелей. Также рыночные игроки ожидали публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые выйдут во вторник. Цена на нефть марки Brent к концу торгов в России выросла на 1,55%, до 74,56 долларов за баррель. Нефть марки WTI прибавила 0,45%, до 65,14 долларов за баррель.
На валютном рынке рубль продолжил падение на фоне сильного роста
доходности гособлигаций (ОФЗ) из-за сильного падения интереса инвесторов к ценным бумагам стран с развивающейся экономикой (ЕМ), включая Россию.
Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,58%, до 63,55 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подскочила на 0,62%,до 73,78 рублей за евро.
Ожидается, что высокая волатильность на рынке акций, а также валютном рынке РФ на этой неделе будет продолжаться до подведения итогов саммита ОПЕК+.
Во вторник будут опубликован протокол последнего заседания РБА по
монетарной политике. Ожидается выступление главы ЕЦБ Драги,
представителя ЕЦБ Прата и члена ФРС Булларда. Будут опубликованы данные производственной инфляции в РФ, а также число выданных разрешений на строительство в США.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital


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