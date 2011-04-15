Рубль может ослабеть к доллару до 64-67 в ближайшие недели

На прошлой неделе важными новостями для рынков стало ужесточение позиции ФРС и введение тарифов в отношении ЕС и Китая со стороны США. На этой неделе оба этих тренда получают своё развитие, оказывая серьёзное влияние на рынки. Рынки, в особенности азиатские, оказались под давлением на сообщениях, что тарифы против Китая могут быть расширены вчетверо до 200 млрд. долларов. Кроме того, один из представителей ФРС отметил, что экономика в хорошей форме, чтобы продолжать повышения.

Канадский и австралийский доллары (сырьевые «коллеги» рубля) опустились до годовых минимумов к американскому доллару.

Рубль вчера продолжал сдавать позиции. USDRUB поднялась на 26 копеек до 63.45, EURRUB прибавила 45 копеек до 73.78. Страхи вокруг состояния международной торговли способны помешать нефти продолжить своё восстановление сегодня в течение дня. Вчера нефть восстанавливалась после пятничного провала на сообщениях, что ОПЕК+ всё же обсуждает постепенный отказ от квот вместо решительных мер, которые предлагал министр энергетики России Новак.

Российский рубль, вероятно, останется во вторник под давлением, продолжая встречать слабое сопротивление на пути пары 64 за доллар. Аналогичная ситуация с единой валютой, которая очень быстро восстановилась после провала в конце прошлой недели и сейчас вновь в одном шаге от 74.

Кроме того, само по себе обсуждение отхода от ограничений на этой неделе является серьёзным препятствием для решительного роста котировок нефти, равно как и опасения вокруг состояния мировой торговли. В этих условиях рубль, вероятно, останется под давлением, переписывая локальные минимумы. Особое внимание стоит уделить в ближайшие дни уровням около 64 рублей за доллар. Взятие этого уровня способно стать сигналом слома среднесрочной тенденции и выхода пары в диапазон 64-67.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.