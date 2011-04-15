Рынок акций: падение продолжается

Крайне негативный внешний фон сложился сегодня перед открытием российского рынка. Ко вчерашнему «красному» закрытию Америки добавилось падение американских фьючерсов сегодня с утра более чем на процент.

Так инвесторы отыгрывают новость о поручении президента Трампа подготовить список китайских товаров на 200 млрд долларов для введения на них пошлины в 10%, если власти Поднебесной введут пошлины в отношении американских товаров.

На этих страхах, как и в минувшую пятницу, падают все сырьевые товары. Так, нефть сейчас снижается на процент, 0,6% теряет никель, треть процента – алюминий.

Такой внешний фон говорит о том, что мы откроемся с более чем 0,5-процентным гэпом вниз и причин для восстановления не видно, несмотря на то, что рынок акций локально перепродан и нуждается в техническом отскоке.

С технической точки зрения Индекс Московской биржи на открытии рынка преодолеет поддержку 2220 пунктов и нацелится на следующую поддержку 2200 пунктов. Ближе к этой отметке можно рисковать и покупать акции в расчете на отскок. Прежде всего для покупок будут интересны акции Сбербанка, по которым на следующей неделе состоится отсечка реестра под дивиденды.

На валютном рынке относительно спокойно. Однако снижение интереса к активам развивающихся стран, усиленное разгаром торговых войн, заставит инвесторов сбрасывать рублевые активы. Сегодня российская валюта попытается проверить на прочность отметку 63,5 руб за доллар, а если она не устоит, то и следующую - в районе 63,8 руб за доллар.







Алексей Антоновб аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.