Доллар стремится к 64 руб.

Для рубля начало недели оказалось неудачным – валюта продолжила отступать в парах с долларом и евро, игнорируя плавное укрепление нефти и начало налогового периода. Пара доллар/рубль, которая теперь стремится к отметке 64 руб., обновила максимумы на уровне 63,73 руб., а евро/рубль в моменте почти достигала уровня 74 руб.

Над рублем довлеет общее снижение привлекательности развивающихся рынков в глазах инвесторов. Причем в этом сегменте наша валюта находится не в самом худшем положении, но общей картины это не меняет. Несмотря на сдержанность долларовых быков и локальное укрепление Brent, рубль теряет в весе, а это является свидетельством того, что факторы, толкающие курс валюты в южном направлении, формирует снижение привлекательности российских активов, включая валюту, в том числе на фоне более жесткой позиции ФРС США. Психологическое давление на курс рубля оказывает также продление санкций по Крыму и Севастополю Евросоюзом до 23 июня следующего года.

Исходя из сложившихся условий, предпосылок для внятного укрепления «деревянного» по-прежнему не наблюдается. Правда, локальные попытки роста не исключены, но они будут неуверенными и краткосрочными. С утра доллар снижается по всему спектру рынка вместе с мировыми акциями на фоне дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем. В условиях бегства от рисков и ограниченного потенциала роста цен на нефть ощутимого отскока рубля не ожидается. Основной сценарий по-прежнему предполагает подъем пары доллар/рубль выше отметки 64 руб. в ближайшие дни.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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