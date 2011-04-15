Нефть еще привлекательна для фиксации прибыли

Котировки нефти Brent снизились по итогам торгов во вторник, так и не сумев зацепиться за отметку 75, вблизи которой актив торгуется на утренней сессии в среду. Цены продолжают колебаться с оглядкой на поступающие сигналы о возможных сценариях, которые могут реализоваться на предстоящем саммите ОПЕК.

Вариантов решения, которое могут принять экспортеры, немало. И по большей части они носят негативный оттенок для перспектив Brent, поскольку увеличение добычи уже считается делом практически решенным. В силу широких разногласий по поводу масштабов изменения условий сделки, не исключается даже сценарий, при котором производители не смогут прийти к консенсусу и принять окончательное решение. Другими словами, некоторые участники рынка предполагают, что переговоры могут и вовсе сорваться. Впрочем, это не худший вариант для Brent, которая в этом случае вырастет после первоначальной негативной реакции. Все же это не базовый сценарий, рассматриваемый рынком.

В ближайшие два дня игроки продолжат гадать, что принесет саммит, и риски просадки котировок остаются высокими. Brent, которая снова пытается вернуться выше отметки 75, вряд ли сможет показать более внятное укрепление, тем более что пространство для маневра в контексте фиксации прибыли по длинным позициям еще не исчерпано – котировки торгуются в плюсе на недельном графике.

Сегодняшние данные Минэнерго по запасам и добыче энергоносителей в США вряд ли окажут заметное влияние на поведение трейдеров в сырьевом сегменте, поскольку все внимание направлено на судьбоносную встречу экспортеров группы ОПЕК+ и их вердикт.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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