Следим за новостями по торговле из Белого дома

Вчера отечественные биржевые индексы показали нейтральную динамику. На прошлой неделе было много новостей от Центробанков развитых стран, а эта неделя насыщена заседаниями ЦБ развивающихся стран. Мы настроены оптимистично, но напряженность вокруг торговли, повышение ставок ФРС США и начало завершения программы скупки облигаций ЕЦБ пока создают напряженный информационный фон, из-за которого рынку сложно расти. Многое зависит от того, какие решения будут принимать ЦБ развивающихся стран. Бразилия, Мексика и Филиппины, как ожидается, повысят ставки в целях поддержания курса своих валют. Если они этого не сделают, то, вероятнее всего, последует резкое падение валют, которое будет давить на рубль. «Мы считаем, что существенное ослабление валюты может, на самом деле, вынудить Центральный банк Бразилии увеличивать ставки по итогам следующих нескольких заседаний», – сообщил стратег Morgan Stanley Джеймс К. Лорд. В четверг, как ожидается, ЦБ Тайваня оставит ставки без изменений на уровне 1,375%. Также в четверг состоится заседание мексиканского Центробанка. Ожидается, что он продолжит ястребиную риторику и повысит ключевую ставку на 25 б.п. до 7,75%.

Американский фондовый рынок упал во вторник, на фоне резкой эскалации торговых разногласий между США и Китаем, которая напугала участников рынка и отправила индекс Dow Jones Industrial Average снова на негативную территорию по итогам с начала года. Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 10% еще на $200 млрд объема китайских товаров, а Пекин предупредил, что примет ответные меры. Трамп сказал, что его шаг был вызван решением китайской стороны поднять пошлины на американские товары в объеме $50 млрд, которое, в свою очередь, последовало после того, как Белый дом в прошлую пятницу объявил о введении таких же пошлин на китайские товары. По итогам торгов вторника индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,15% до 24700,21 пункта, S&P 500 потерял 0,40% и завершил торги на отметке 2762,59 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 0,28% до 7725,58 пункта. Все три индекса в ходе торгов частично оправились с достигнутых ранее внутридневных минимумов. Dow Jones Industrial Average в ходе торгов опустился ниже среднего значения за 100 дней, но затем отскочил вверх, хотя по итогам торгов остался ниже среднего значения за 50 дней. Некоторые аналитики полагают, что, учитывая степень эскалации риторики по торговле, падение американских биржевых индексов оказалось относительно маленьким. «Американский рынок показывает гораздо более хорошую динамику, чем другие фондовые рынки, – сказал главный рыночный стратег в Jones Trading Майкл О’Рурк. – Реакция рынка довольно спокойная».

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000, компоненты которого, в отличие от крупных компаний, в большей степени ориентированы на внутренний спрос, немного подрос по итогам торгов во вторник, на 0,058%. Ростом завершили торги такие сектора, как коммунальные услуги, телекоммуникационные услуги, а также потребительские товары и услуги первой необходимости. Динамика этих секторов, как считается, по большей части совпадает с динамикой облигаций, так как компании этих секторов отличаются высокой дивидендной доходностью. Акции Boeing, динамика которых сильно зависит от степени напряженности вокруг торговой войны США с Китаем, потеряли по итогам торгов 3,84%, сильнее всех поспособствовав падению индекса Dow Jones Industrial Average.

Цены на нефть закрепились выше поддержки 72-73 (Brent). Несмотря на ожидания, что ОПЕК и Россия, скорее всего, решат увеличить объемы нефтедобычи на этой неделе, Goldman Sachs продолжает давать сильно бычьи прогнозы по ценам на нефть, на фоне сильного роста спроса и дальнейшего падения объемов предложения, которые должны привести к продолжению снижения объемов запасов и росту цен на нефть. «Согласно нашему обновленному прогнозу, мировой баланс спроса и предложения будет, вероятнее всего, продолжать вызывать снижение объемов запасов и рост цен на нефть во втором полугодии», – сообщили аналитики Goldman Sachs в понедельник. Goldman Sachs сохранил прогноз, что цена Brent дойдет до $82,50 за баррель этим летом и закончит 2018 год на отметке $75/барр. «Мы считаем, что динамика цены Brent с 24 мая свидетельствует о том, что рынок учитывает в ценах более сильное увеличение добычи в странах ОПЕК и России, чем ожидаем мы и говорит консенсус-прогноз», – сообщили аналитики Goldman Sachs. Goldman Sachs ожидает, что страны ОПЕК и их союзники во главе с Россией увеличат добычу на 1 млн б/д к концу этого года и еще на 500 тысяч б/д в следующем году. Но Goldman Sachs также ожидает, что сильный спрос и продолжение падения добычи в Венесуэле и Иране компенсируют и перевесят увеличение добычи ОПЕК+. «Согласно нашему обновленному прогнозу по фундаментальному балансу на нефтяном рынке, нефтяной рынок будет оставаться в дефиците при устойчивом росте спроса и усиливающихся перебоях с поставками, которые потребуют более высоких объемов добычи в главных странах ОПЕК и России для избежания иссякания запасов к концу года», – сообщил Goldman Sachs.

В среду инвесторы продолжат внимательно следить за новостями по торговле из Белого дома. На этой неделе будет относительно мало экономической статистики и корпоративной отчетности. Однако, ожидается от компании S&P Dow Jones Indices, которая во вторник вечером заявила, что Walgreens Boots Alliance заменит General Electric в индексе Dow Jones Industrial Average. Это решение вступит в силу 26 июня до начала торгов. Таким образом, GE больше не будет компонентой DJIA. GE была в этом индексе «голубых фишек» непрерывно в течение 111 лет и являлась одной из первоначальных компонент этого индекса, когда он был основан в 1896 году. Свои финансовые результаты в среду представит компания Micron Technology. Среди макроэкономической статистики, выходящей в среду, будет майский отчет по продажам существующих домов. По прогнозам экономистов, продажи выросли на 1,1% до 5,52 млн домов в годовом исчислении.



Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.