Рынок акций РФ приостановил падение

Рынок акций РФ закончил торги во вторник с повышением на фоне

сохраняющихся опасений инвесторов, что торговая война между США и Китаем нанесет сильный удар по мировой экономике и развивающимся рынкам. Участники торгов явно избегают покупать рискованные активы, что наносит, в первую очередь, удар по рынкам акций.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (+0,87%), нефтехимического (+0,54 %) и нефтегазового (+0,12%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов увеличился на 0,26% и закрылся на отметке 2228.41 пунктов. Индекс РТС прибавил 0,03% и остановился на отметке 1100.92 пунктов на волне снижения курса рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть торговались на негативной территории, так как

инвесторы ожидали публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), а также результаты саммита ОПЕК+.

Кроме этого, на динамику цен влияло укрепление курса американского доллара на рынке форекс. Стоимость нефти Brent к концу торгов в России снизилась на 0,78%, до 74,75 долларов за баррель. Цена западно-техасской нефти WTI упала на 1,72%, до 64,56 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль снова оказался под давлением на фоне падения интереса инвесторов к ценным бумагам стран с развивающейся экономикой (ЕМ). Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,55%,до 63,80 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 0,07% и стоила 73,83 рублей за евро на волне падения курса евро на форексе.

В среду выйдут данные производственной инфляции в Германии, объема розничных продаж и занятости в России, продаж на вторичном рынке жилья в США и запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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