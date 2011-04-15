Нефть и налоговые выплаты удерживают рубль от снижения

Страхи вокруг торговых войн набирают обороты, что выливается в дальнейший отход от рисков на мировых рынках. Несмотря на то, что на данном этапе мы не видим непосредственного негативного эффекта от уже объявленных мер, существующая перепалка серьёзно подавляет деловые настроения. Рынки остаются под давлением, движимые в первую очередь ожиданиями, а не фактами. В первую очередь страдают те площадки, которые более других завязаны на показатели международной торговли.

Азиатские площадки (без Японии) просели вчера на 2.1%. В Шанхае потери намного серьёзнее: сегодня с утра фиксируется падение основного индекса на 0.6% после обвала на 3.8% во вторник. На рынках заговорили о необходимости смягчения политики ЦБ Китая для поддержания ликвидности. Фондовые индексы США потеряли по итогам торгов вторника 0.5%, хотя им в значительной степени удалось отыграть первоначальный провал на 1.6%.

Также вчера в течение дня и сегодня утром сохраняется давление на валюты развивающихся стран. Турецкая лира вернулась в область минимумов прошлого месяца. Китайский юань активно снижается почти неделю после новостей о расширении тарифов, а также на фоне ухудшения внутренней статистики.

Неблагоприятный внешний фон оказывал давление на российскую валюту во вторник. Только устойчивость позиций нефти и благоприятная конъюнктура с налоговыми выплатами компаний помогли USDRUB вернуться в область ниже 64 рублей по итогам дня. Эта отметка была важным сопротивлением в апреле и мае, сохраняя свою актуальность и по сей день. Часть инвесторов фиксировала прибыль после преодоления данного уровня, что сдержало отступление российской валюты.

По итогам дня USDRUB прибавила 42 копейки до 63.88, хотя в течение дня поднималась до 64.22. EURRUB поднялась на 25 копеек до 74.03. Достижение важных круглых уровней способно сегодня породить дальнейшую волну продаж рубля, если главам трёх крупнейших мировых ЦБ не удастся стабилизировать ситуацию в ходе запланированных на сегодня выступлений. На организованном ЕЦБ форуме центробанкинга сегодня запланированы выступления глав ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Резервного Банка Австралии. Намёки на осмотрительность в политике ЦБ способны снизить накал страстей на рынках и снизить спрос на защитные активы.









Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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