Бегство от рисков угасло, но доллар продолжает восхождение

В среду на мировых финансовых рынках бегство от рисков сменилось коррекцией благодаря затишью в торговом конфликте Вашингтона и Пекина. Инвесторы покупают подешевевшие бумаги, отыграв очередную эскалацию напряженности между двумя торговыми партнерами. Вслед за площадками Азии, в плюсе открылись европейские фондовые индексы, причем британский FTSE 100 прибавляет более 1% на фоне дальнейшего снижении фунта к новым минимумам из-за рисков, сопряженных с Брекзитом.

Российский фондовый рынок стартовал с боевым настроем. РТС набирает уже свыше 1% на фоне восстановления рубля, которое началось после вчерашнего тестирования долларом отметки 64 руб. индекс МосБиржи чувствует себя менее уверенно, но может набрать обороты в ходе торгов, если позитивная рисковых активов сохранится до начала торгов на Уолл-стрит.

Доллар/рубль корректируется после вчерашнего рывка к максимумам начала мая за пределами отметки 64 руб. С утра котировки тяготеют к уровню 63,50 руб. благодаря общему улучшению отношения к риску и возобновления покупок нефти. Brent тестирует отметку 75 на сообщениях о том, что страны ОПЕК+ пока не пришли к предварительной договоренности об увеличении добычи. Сегодняшние данные Минэнерго США по запасам нефти окажут опосредованное влияние на динамику котировок черного золота, если, конечно, результаты не сильно отклонятся от прогнозных значений. Перспективы уверенного восстановления над отметкой 75 по-прежнему вызывают сомнения.

Доллар продолжает пользоваться спросом, на сей раз укрепляясь в том числе против защитных иены и франка, что подтверждает угасание интереса к безопасным активам. На валютном рынке сегодня внимание игроков сосредоточится на выступлениях представителей ЕЦБ и ФРС в рамках конференции Центробанков. Уверенная риторика Пауэлла способна подпитать дальнейшее укрепление доллара практически по всему спектру рынка.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.