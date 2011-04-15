Риски дальнейшего падения нефти остаются в силе

Нефть Brent так не смогла вырасти на торгах в среду, не найдя повода для уверенного пробоя уровня 75. Более того, к закрытию цены сползли под отметку 74, за которую в четверг утром идет борьба.

Никаких значимых прорывов в контексте грядущего саммита ОПЕК не наблюдается. Разве что Иран смягчил свою позицию и теперь согласен на небольшое увеличение добычи в рамках сделки. Однако при этом министр нефти Ирана выразил большие сомнения в том, что экспортерам удастся прийти к консенсусу в ходе предстоящей встречи. Также появились слухи о том, что картель проведет еще одну встречу в сентябре. Это наталкивает на мысль о том, что страны действительно не исключают провала переговоров.

Ограничили давление на черное золото данные из США, которые на этот раз приятно удивили. Запасы сырой нефти на прошлой неделе неожиданно сократились почти на 6 млн баррелей. Это вдвое выше оценки API и втрое лучше прогноза. Однако при этом запасы бензина снова выросли, на 3,2 млн баррелей против ожидавшегося падения на 1 млн. Примечательно, что добыча за прошлую неделю не изменилась и осталась на уровне 10,9 млн баррелей в сутки, что принесло некоторое облегчение участникам рынка.

В целом же риски дальнейшего снижения Brent сохраняются. До начала ключевого саммита остался один день, и в последний момент игроки могут поторопиться с ликвидацией длинных позиций на случай реализации негативного сценария.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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