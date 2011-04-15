В среду наблюдался «отскок» по индексу РТС. В секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали Новатэк (NVTK, +5.2%), ВТБ (VTBR, +4.4%), Башнефть (BANE, +4.4%), Мечел (MTLR, +3.6%), Алроса (ALRS, +3.4%), Сбербанк (SBER, +3.0%). Опасения, вызванные угрозами США ввести новые пошлины на импорт из Китая, немного смягчились, что позволило трейдерам обратить внимание на рынок нефти. Последний пришел в некоторое оживление на фоне отказа Ирана и некоторых других стран-участниц ОПЕК поддерживать решение об ослаблении ограничений на добычу в рамках сделки ОПЕК+, на котором настаивают РФ и Саудовская Аравия. Позже, однако, появились сообщения, что Иран готов смягчить свою позицию, и фьючерсы на нефть Brent вернулись к состоянию консолидации.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТНС Энерго Ярославль (YRSB) подорожали на 25.9%, ТНС Энерго Ростов-на-Дону (RTSB) – на 16.1%, ТНС Энерго Нижний Новгород (NNSB) – на 12.0%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) - на 8.4%, Селигдара (SELG) – на 6.2%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые в среднем немного повысились, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня возможна приостановка наметившегося вчера повышения по индексу РТС, данные технического анализа пока не позволяют диагностировать восстановление восходящего тренда. Спекулятивная активность на нефтяном рынке может сократиться перед встречей ОПЕК. Двусторонние переговоры между представителями отдельных стран-участниц картеля уже идут, завтра состоится официальная общая конференция ОПЕК, по итогам которой могут быть уточнены перспективы сделки ОПЕК+. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в диапазоне 63.6 – 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, Ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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