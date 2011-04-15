Вчера индекс МосБиржи закрыл день на положительной территории. Технический анализ работает – отскок наверх произошел от двухсот дневной скользящей средней. Похожая ситуация была в апреле, когда «медведи» пытались забить индекс ниже этой средней, после чего «пружина роста» стала разжиматься. Среди лидеров роста отметились акции ВТБ (недавно мы писали о наличии бычьих расхождений на недельных графиках ВТБ). И на развивающихся рынках картина похожая – инвесторы устали от падения. Вчера фондовый индекс Аргентины MERVAL вырос на 5,29%. Потрясающий успех!

Повышение рынка Аргентины до статуса emerging market от MSCI в среду может снизить стоимость кредитования в стране, заявил министр финансов Аргентины, так как это решение, скорее всего, создаст условия для роста аргентинских акций, облигаций и валюты. MSCI сообщила в среду, что переквалифицирует аргентинский рынок в категорию «развивающиеся рынки», а также внесет рынок Саудовской Аравии в список на повышение до этой категории. Эта новость появилась очень кстати для Аргентины, которая за последние несколько месяцев столкнулась с большим количеством экономических проблем. Министр финансов Аргентины Николас Духовне сказал, что повышение статуса аргентинского рынка может поспособствовать завершению массовых продаж, наблюдающихся в последнее время.

Аргентина была понижена до статуса frontier market в 2009 году, после того как являвшаяся тогда президентом Аргентины популист Кристина Фернандес ввела контроль капиталов. Переход Аргентины в emerging markets широко ожидался в прошлом году, когда новый президент Маурисио Макри отменил контроль капиталов и провел реформы по либерализации рынка, но тогда MSCI сказала, что хочет убедиться, что эти перемены носят «необратимый» характер.

Повышение рынка Аргентины до статуса emerging market может привлечь на аргентинский рынок капиталы менее рисковых инвестиционных фондов, отслеживающих индексы рынков развивающихся стран. По оценкам J.P. Morgan, приток капитала может составить $3,3 млрд между активными и пассивными фондами. Также повышение категории рынка может поспопобствовать росту IPO аргентинских компаний, сказал старший аналитик по рискам стран Латинской Америки в BMI Research Джеффри Ламоро (Jeffrey Lamoureux).

Сказать точно по какой траектории дальше будет двигаться индекс МосБиржи я не могу, но с высокой долей вероятности в июле он будет выше текущих уровне. В данный момент на развивающиеся рынки давит негативная динамика американского индекса Dow Jones Industrial Average (падение семь дней подряд это серьезно), но если посмотреть историю с 1998 года, то июль более благоприятный месяц для фондового рынка США чем июнь.

Цены на нефть окончательно закрепились выше поддержки 72-73 (Brent). Никакой катастрофы с ценами после заседания ОПЕК (23 июня) не будет. Все попытки увеличить нефтедобычу будут блокированы Венесуэлой, Ираком и Ираном. С 24 апреля с.г. нефтяные цены двигаются в понижательном канале, но после заседания ОПЕК я жду выхода цен из канала наверх. Goldman Sachs продолжает давать сильно бычьи прогнозы по ценам на нефть, на фоне сильного роста спроса и дальнейшего падения объемов предложения

В США основные индекс закрылись в положительной зоне (кроме Dow Jones Industrial Average). Растущая напряженность в торговле может в будущем сделать фондовый рынок более нервным и спекулятивным. Неприятно, что во вторник администрация Трампа обвинив Китай в проведении систематической «экономической агрессии». С другой стороны, многие заявления политиков для СМИ — это чистая риторика, за ними нет никаких решений по тарифам. Громкие заголовки СМИ не могут стать фундаментом долгосрочных трендов на фондовом рынке. Дональд Трамп заявляет о планах ввести новые пошлины на китайский импорт объемом до 200 миллиардов долларов, но в случае успешных переговоров с Китаем размер пошлин будет урезан. «Многие считают, что риторика президента США – это переговорная тактика. А те, кто все-таки полагают, что ситуация выльется в торговую войну, ожидают, что Китай пойдет на уступки первым», – сказал главный инвестиционный стратег и старший портфельный управляющий в SlateStone Wealth LLC Роберт Павлик.

Акции Starbucks Corp. упали на 9,1% после того, как стало известно, что компания закрывает большое количество кафе в США. Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Starbucks с "А-" до "BBB+" (прогноз стабильный) из-за агрессивной финансовой политики.





Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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