Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной территории. На результаты закрытие торгов повлияло снижение напряженности на рынках Европы и США, а также повышение фондовых индексов в Азии.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+2,27%), нефтегазового (+1,69%) и

металлургического (+1,49%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,57% и закрылся на отметке 2256.27 пункта. Индекс РТС подскочил на 2,03% и остановился на уровне 1119.21 пунктов на фоне роста курса рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть выросли к концу торгов в РФ, несмотря на публикацию данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. В фокусе рынка находилась встреча ОПЕК+ в четверг и в пятницу. Котировки нефти Brent к концу торгов в России выросли на 0,35%, до 75,34 долларов за баррель. Цена на нефть марки WTI подскочила на 1,74%, до 66,03 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль вырос на волне снижения доходности гособлигаций Минфина (ОФЗ) перед встречей ОПЕК+. Пара доллар США/рубль со сроком расчётом «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,56%, до 63,51 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётом «завтра» упала на 0,61%, до 73,56 рублей за евро.

Если по итоги встречи ОПЕК+ покажут, что реальные объемы добычи нефти Саудовской Аравией и Россией окажутся меньше заявленных, это поддержит цены на нефть и, как следствие, рынок акций РФ и курс рубля.

В четверг выйдут данные ВВП Новой Зеландии, состоится заседание ЦБ Швейцарии по денежной политике и пресс-конференция регулятора. Также состоится заседание Банка Англии, выступление его главы Карни, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и Еврогруппы. Будут опубликованы показатели ВВП и значения инфляции в России и пакет статистических данных США, составленный Филадельфийским университетом.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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