Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21.06.2018

Рубль вновь посмотрит в сторону отметки 64

Рынок акций вчера вырос более чем на 1,5%, реализовав технический отскок от «круглой» отметки 2200 пунктов, вблизи которой проходит и 200-дневная скользящая средняя. Однако говорить, что понижательный тренд закончен, пока рано. Отток капитала с российского рынка и внутренний макроэкономический негатив не будут способствовать активным покупкам отечественных бумаг.
Сегодня мы ожидаем открытия рынка в легком минусе: американские фьючерсы прибавляют сейчас 0,1-0,2 процента, но в тоже время после закрытия фондовой секции Мосбиржи сильно упала нефть. Если внешний фон не изменится, то можно ожидать возобновления осторожных продаж в течение дня.
По-прежнему лучше рынка будет смотреться Сбербанк, который в пятницу последний день будет торговаться с дивидендами. Бумагу можно смело покупать как со спекулятивной целью закрыть в пятницу во второй половине дня, так и для получения дивидендов.
Несмотря на оптимизм на рынке акций, рубль так и не смог уйти ближе к отметке 63 руб за доллар, закрывшись примерно посередине коридора 63-64 руб за доллар. Об отсутствии спроса на рублевые активы говорят и результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Финансовое ведомство предложило рынку рекордно низкий объем – 10 млрд руб. Но покупателей нашли бумаги на 7,2 млрд руб. Правда, Минфин отказался предоставлять премию по доходности к рынку.
Сегодня с утра для рубля складывается неприятная картина. Доллар продолжает усиливаться на мировом рынке: пара евро-доллар теряет сейчас 0,3% и опять нацелилась на пробой сильной поддержки 1,15. Учитывая снижающуюся нефть (-0,1%) рубль устремиться сегодня ближе к отметке 64.
Вчера в общем-то сильная для «быков» статистика от американского Минэнерго неожиданно вызвала фиксацию прибыли по длинным нефтяным позициям. Попытки сырья вечером закрепиться выше 75 долларов оказались неудачными. Сегодня нефть продолжит волатильные торги и никакие позиции долго держать не следует: среднесрочные лонги и шорты одинаково рискованны.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100