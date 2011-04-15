Рубль вновь посмотрит в сторону отметки 64

Рынок акций вчера вырос более чем на 1,5%, реализовав технический отскок от «круглой» отметки 2200 пунктов, вблизи которой проходит и 200-дневная скользящая средняя. Однако говорить, что понижательный тренд закончен, пока рано. Отток капитала с российского рынка и внутренний макроэкономический негатив не будут способствовать активным покупкам отечественных бумаг.

Сегодня мы ожидаем открытия рынка в легком минусе: американские фьючерсы прибавляют сейчас 0,1-0,2 процента, но в тоже время после закрытия фондовой секции Мосбиржи сильно упала нефть. Если внешний фон не изменится, то можно ожидать возобновления осторожных продаж в течение дня.

По-прежнему лучше рынка будет смотреться Сбербанк, который в пятницу последний день будет торговаться с дивидендами. Бумагу можно смело покупать как со спекулятивной целью закрыть в пятницу во второй половине дня, так и для получения дивидендов.

Несмотря на оптимизм на рынке акций, рубль так и не смог уйти ближе к отметке 63 руб за доллар, закрывшись примерно посередине коридора 63-64 руб за доллар. Об отсутствии спроса на рублевые активы говорят и результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Финансовое ведомство предложило рынку рекордно низкий объем – 10 млрд руб. Но покупателей нашли бумаги на 7,2 млрд руб. Правда, Минфин отказался предоставлять премию по доходности к рынку.

Сегодня с утра для рубля складывается неприятная картина. Доллар продолжает усиливаться на мировом рынке: пара евро-доллар теряет сейчас 0,3% и опять нацелилась на пробой сильной поддержки 1,15. Учитывая снижающуюся нефть (-0,1%) рубль устремиться сегодня ближе к отметке 64.

Вчера в общем-то сильная для «быков» статистика от американского Минэнерго неожиданно вызвала фиксацию прибыли по длинным нефтяным позициям. Попытки сырья вечером закрепиться выше 75 долларов оказались неудачными. Сегодня нефть продолжит волатильные торги и никакие позиции долго держать не следует: среднесрочные лонги и шорты одинаково рискованны.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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