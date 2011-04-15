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21.06.2018

Рублю грозит умеренное снижение

Рубль символически укрепился на торговой сессии среды, но двигался неохотно и осторожно ввиду наличия негативных факторов. Стабилизация настроений инвесторов после бегства от рисков ослабила давление на высокодоходную российскую валюту, которая отправила доллар в области 63,50 руб. на закрытии торгов.
Общее улучшение настроений на мировых площадках вкупе с приближающимся пиком налоговых выплат помогли нашей валюте остановить падение. Однако о более существенном прогрессе речи по-прежнему не идет. Доллар остается сильным, укрепляя позиции против большинства конкурентов на форексе, а нефть пребывает в подвешенном состоянии, продолжая поступательное движение вниз в условиях минимизации рисков перед саммитом ОПЕК+. Сохраняется и риск возобновления бегства от рисков ввиду неразрешенного торгового конфликта между США и Китаем, что также отпугивает спекулянтов от более рисковых активов, к которым относится и рубль.
В краткосрочной перспективе российская валюта может снова взять курс на юг, отыгрывая утренний подъем доллара по всему спектру рынка. Нефть Brent подешевела по итогам вчерашних торгов и с утра пытается воздержаться от дальнейшей просадки, но выглядит по-прежнему неуверенно. В этих условиях доллар способен снова направиться в район уровня 64 руб., хотя потенциал более стремительного роста на данный момент ограничен.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc






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