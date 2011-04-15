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21.06.2018

Стоимость нефти марки Brent продолжает снижаться

Стоимость нефти марки Brent продолжает снижаться. По итогам торговой сессии среды котировки просели ниже $74,00, отреагировав на правительственный отчет по запасам и объему нефтедобычи в США. Согласно опубликованным от Администрации энергетической информации данным, запасы нефти за неделю, закончившуюся 15 июня, сократились на 5,9 млн. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение на 3,7 млн. баррелей. Накануне Американский институт нефти сообщил о снижении на 3 млн. Падение запасов было нивелировано удержанием рекордного показателя по добыче на уровне 10,9 млн. баррелей. Участники рынка повторно проанализировали прогноз от EIA в соответствии с которым ожидается, что уровень добычи нефти в июле на семи основных сланцевых месторождениях США дополнительно вырастет на 141 тыс. баррелей в день до 7,339 млн. баррелей. Другими словами, американская экономика уже до конца этого лета имеет все необходимое для того, чтобы опередить Россию и стать ключевым производителем нефти в мире. Кроме того, трейдеры продолжат следить за поступающими на рынок комментариями от представителей стран ОПЕК+ относительно предстоящего заседания. Учитывая высокие цены на нефть, решенную проблему избыточных запасов, снижение объемов добычи в Венесуэле, а также на фоне чрезмерной активности американских производителей, нет сомнений, что участники пакта проголосуют за увеличение дневных квот по добыче. Для рынка нефти подобный исход встречи ОПЕК+ может стать началом затяжной коррекции.


Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets



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