Внешний фон на начало торгового дня умеренно негативный. В США день вчера закончился разнонаправленным изменением основных индексов, в Азии с утра продажи продолжаются, но сравнительно небольшие. Эскалация торговых войн продолжает довлеть над рынками акций: ЕС и Россия вчера также ответили введением пошлин со своей стороны. Правда, в этих случаях цена вопроса меньше, чем в отношениях США и Китая, но главное в другом - старт войны пошлин как возможное начало эпохи протекционизма - очень плохой предвестник для мировой торговли и вызывает воспоминания о механизме запуска Великой Депрессии. Конечно, сейчас монетарная сфера выглядит существенно иначе, но и кризисные процессы могут найти другие ходы.

Глобальные долговые рынки в умеренном негативе, при этом медленно растёт доходность UST-10, достигшая уже 2,93%.

Драгметаллы продолжают снижаться, в платине практически рекордно низкие уровни. Промышленные металлы в минусе, продовольствие в смешанной динамике.

Среди статистики выделим индекс потребительского доверия в еврозоне, заявки на пособие в США, индекс опережающих индикаторов и филадельфийский индекс бизнес климата.

Среди российских бумаг интересная картина в МТС, АЛРОСе и ФСК ЕЭС. Несмотря на то, что по МТС не исключена просадка к 260 руб., высокая и подтверждённая на ближайшую перспективу динамика дивидендных выплат делает набор длинной позиции целесообразным даже от текущих уровней.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка











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