Раздрай в верхах

В преддверии встречи ОПЕК+ 22-23 июня страсти среди стран-участниц и инвесторов, ожидающих исторических договоренностей, уже накалились так, что часть участников рынка просто фиксирует результаты на новостях. Когда, на прошлой неделе прозвучали предварительные итоги встречи между Саудовской Аравией и Россией - это уже вызвало определенные изменения на рынках, а нефть довольно круто спикировала почти до 72 долларов за баррель.

И вот за день до встречи волатильность на рынке нефти начинает снижаться. Эмоции участников рынка, как и стран-участниц, делающих заявления в СМИ, теперь спали и все ждут конкретных итогов переговоров. Появилось понимание, что влияние России и Саудовской Аравии очень значительно, но вероятность приведения к единому мнению уже не выглядит 100%. Возможность появления единой позиции не так велика, как хотелось бы, поэтому рост котировок по нефти будет быстрым и сразу к верхней границе коридора.

Кроме того, несмотря на публикации в СМИ, официальное уведомление о вето от Ирана не поступало, а ожидаемый дефицит предложения на рынке требует до 1,5 млн. баррелей к существующему. В любом случае, договариваться сторонам придется, но смогут ли Россия и Саудовская Аравия продавить решение зависит от способности поделить пирог к общему удовлетворению.







Николай Ширяев, эксперт «Международного финансового центра»



















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