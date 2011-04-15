Динамика курса рубля во власти нефти

В четверг, 21 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 2 коп. (+0,04%), до 63,71 руб., курс евро – на 21 коп. (+0,29%), до 73,92 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (+19,35%), а в паре евро/рубль – 374,4 млн евро (+10,84%).

Банк России с 22 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,7673 руб., что выше предыдущего закрытия на 16,98 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,6871 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 7,53 коп.

В четверг рублёвые пары двигались без ярко выраженной динамики. Цена на нефть торговалась в отрицательной области, поэтому на открытии Московской биржи рублю не удалось сильно укрепиться против иностранных валют. Нефтяные котировки снизились на 2%. При этом падение курса рубля к доллару составило 0,04%, а к евро – 0,29%. Его частично от обвала сдержал налоговый период.

На вечерних торгах американская валюта сама попала под давление после выхода слабой статистики по США и падения доходности американских облигаций. В итоге пара доллар/рубль завершила день на уровне 63,71 руб., а пара евро/рубль – на отметке 73,92 руб.

В пятницу, 22 июня, нефть сорта Brent подорожала на 1,22%, до $73,92 за баррель. Скорее всего, рынок отреагировал на новости со встречи ОПЕК. Цена на черное золото находится под давлением, поскольку участники рынка ожидают от ОПЕК решения увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей.

Утренний рост цен на нефть однозначно положительно скажется на динамике курса рубля в первой половине торгов. Курс доллара может открыться на уровне 63,42 руб., курс евро – на 73,60 руб. Налоговый период, пик которого приходится на 25 июня, находится на стороне покупателей российской валюты, поэтому в пятницу от неё сильного ослабления не ожидается. Что касается ближайшей перспективы, то я полагаю, что больше факторов на стороне ослабления рубля.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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