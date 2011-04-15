Заячья тема

Вчера нас немножко подвели развивающиеся рынки (кроме Аргентины). Бразильский фондовый индекс упал 2,84%, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) упал на 1,41%. Недавно начавшиеся торговые войны привели к совершенно бестолковой волатильности на рынке. «Зайчики-побегайчики» активные спекулянты в такой атмосфере чувствуют себя как рыбы в воде, но к сожалению, у большинства инвесторов есть еще основная работа и нет возможности полностью погрузиться в «заячью тему». Они выступают как доноры для «зайчиков», поэтому интерес к фондовому рынку падает. Никто не хочет становиться донорами. С развивающихся рынков наблюдается отток средств инвесторов, последний рывок нефтяных котировок до 80 долларов не привел к позитивным изменениям на графике индекса РТС – с конца февраля находится под понижательным трендом.

Goldman Sachs начал снижать свои прогнозы по восточноазиатским фондовым рынкам. Goldman Sachs традиционно придерживается бычьих прогнозов, но в четверг Goldman Sachs понизил 12-месячный целевой уровень по индексу MSCI акций Азиатско-тихоокеанского региона за пределами Японии с 640 до 625. Торговая напряженность между США и Китаем усилилась при неблагоприятной макроэкономической обстановке: рост мировой экономики замедляется на фоне ужесточения монетарной политики в США и укрепления доллара, сообщили в заметке на этой неделе стратеги Goldman Sachs во главе с Тимоти Моэ (Timothy Moe). Однако банк, не готов полностью отказаться от положительных прогнозов по рынку: новый целевой уровень предполагает рост примерно на 14% с текущих уровней. Тем временем, стратеги в UBS Group считают, что азиатские фондовые рынки учитывают в ценах вероятность 1 из 5 того, что торговая война ужесточится до такой степени, что она повлечет падение прибыли компаний. Полномасштабная торговая война может обрушить восточноазиатские акции на 30% с достигнутого в этом году максимума, полагают стратеги.

По Китаю тоже прогнозы не очень хорошие. Стратеги Morgan Stanley прогнозируют падение индекса CSI 300 и начало медвежьего рынка, который будет длиться на протяжении следующего года. Помимо стандартных беспокойств на счет проблем в развивающихся странах и пессимизма вокруг торговой войны, стратеги Morgan Stanley отмечают также ухудшение ситуации с ликвидностью в Китае и ослабление юаня в качестве негативных факторов для китайского фондового рынка. Тем временем, инвестиционный банк China International Capital Corporation (CICC) понизил прогноз на конец года по индексу Hang Seng China Enterprises с 16000 до 14000, так как мультипликаторы компаний вряд ли смогут вырасти так сильно, как ожидалось ранее, в связи со сжатием ликвидности как внутри страны, так и за ее пределами.

Сейчас на рынке заметно выделяются незакрытые дивидендные истории. Я имею ввиду «Аэрофлот», «АЛРОСА» и «Ростелеком». «Сбербанк» же закрывает реестр - напоминаю, что сегодня последний день торговли с дивидендами (закрытие реестра 26 июня). Думаю, что по этой причине нам стоит ожидать небольшой просадки индекса Московской биржи на постдивидендном гэпе в начале следующей недели. Добавлю, что все дивидендные истории, кроме «Сбербанка», сосредоточены на период закрытия реестра с 1 по 20 июля. Поэтому с одной стороны отдельно взятые эмитенты вполне могут чувствовать себя лучше рынка (как, например, «Аэрофлот» или «АЛРОСА» в определённые дни), а с другой стороны индекс Мосбиржи может снижаться в связи с тем, что голубые фишки «худеют». Мы остаемся оптимистами, с прицелом на июль, но если говорить о глобальных тенденциях, то тут сложно быть оптимистом.

В преддверии заседания ОПЕК нефть марки Brent делает попытки, так сказать, протестировать свой уровень поддержки (на данный момент это 73,10). Но, на мой взгляд, поддерживающий тренд расположился чуть ниже. Также считаю вероятным отскок нефти наверх до 82 долларов после объявления итогов заседания ОПЕК.

В четверг американский фондовый рынок упал. Индекс Dow Jones Industrial Average падает уже восемь дней подряд. Акции компаний промышленного сектора снова снизились на фоне беспокойств вокруг торговых вопросов. Акции Amazon и других онлайн-ритейлеров упали после постановления Верховного суда США по сбору налогов с продаж в штатах. Крупные американские промышленники и производители автомобилей оказались под давлением, после того как немецкая компания Daimler понизила прогноз по прибыли на 2018 год, а BMW сообщила, что рассматривает разные «стратегические опции» из-за торговой войны между США и Китаем. В четверг по итогам торгов акции Caterpillar упали на 2,51%, а Boeing потеряли 1,47%. Индекс промышленного сектора S&P 500 Industrials понизился на 1,19%. «Сложившаяся ситуация приводит к отсутствию уверенности в способности администрации Трампа проводить намеченную экономическую политику, – сказал генеральный директор в Ladenburg Thalmann Asset Management Фил Бланкато. – Если причина потери уверенности – вопросы иммиграции и пошлин, то эти две проблемы давят на рынок». В среду администрация Трампа отменила политику разделения детей и родителей, которые въезжают в страну нелегально на границе США и Мексики.

Акции Amazon упали по итогам торгов на 1,13%. Ранее в ходе торгов акции упали еще сильнее, на 1,9%, после постановления суда, согласно которому штатам стало разрешено заставлять онлайн ритейлеров брать налоги с продаж. Ebay потеряли по итогам торгов 3,18%. Согласно решению Верховного суда, онлайн-ритейлеры теперь должны собирать налоги с продаж даже в тех штатах, где у них нет физического присутствия. Раньше онлайн-ритейлеры собирали налоги с продаж только в тех штатах, где у них есть склад или торговая точка. Это решение резко негативно отразилось на котировках акций онлайн-ритейлеров. Экономисты Goldman Sachs сказали в четверг, что повышение стоимости онлайн-товаров, вызванное этим решением Верховного суда, не очень сильно повлияет на инфляцию. Влияние будет «скромным» и не должно отразиться на росте прибыли. Также сильно поспособствовали падению индекса S&P 500 акции Intel, потерявшие по итогам торгов 2,38%, после того как генеральный директор компании Брайан Крзанич ушел в отставку в связи с расследованием, по результатам которого обнаружилось, что у директора были отношения с работником, а это нарушает правила компании.

По итогам торгов в четверг индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,80% до 24461,70, S&P 500 понизился на 0,63% до 2749,76, а Nasdaq Composite потерял 0,88% и завершил торги на отметке 7712,95. На фоне торговой напряженности сильно пострадали промышленные акции. Акции Ford упали на 1,43%, General Motors потеряли 2,07%, а акции Tesla показали падение на 4,06%. Субиндекс производителей автомобилей и запчастей S&P 500 Automobiles & Components понизился на 1,79%. Хуже всех показал себя энергетический сектор. Индекс S&P 500 Energy упал на 1,93%. Цены на нефть понизились в преддверии встречи ОПЕК, по итогам которой ожидается решение поднять объемы нефтедобычи. Лучом света продолжают оставаться отчеты по прибыли. После хороших отчетов сильный рост показали Darden Restaurants и Kroger.

Пятница будет довольно тихим днем в плане выхода экономической статистики и финансовой отчетности компаний, хотя выйдет предварительный индекс экономической активности в производственном секторе за июнь от Markit Economics.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»















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