ОПЕК+ склоняется к компромиссному варианту увеличения добычи

Цены нефти в четверг в течение дня проседали и по итогам дня показали снижение. Однако вторая половина дня была более оптимистичной и уже после торгов в Европе цены американской нефти смогли существенно подрасти, почти компенсировав утреннее падение.

Сегодня на рынке нефти наступают решающие дни, когда ОПЕК (22 июня) и ОПЕК+ (23 июня) примут решение о параметрах подрастания добычи. Напомним, что проходивший в четверг Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 1 мб/д. Об этом сообщил Министр энергетики России Александр Новак. Но из-за резкой оппозиции указанному решению со стороны Ирана, Ирака, и Венесуэлы объемы увеличения скорей всего будут меньше. Так, саудовский министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что реальное увеличение добычи ОПЕК+ будет отличаться от 1 миллиона баррелей. А знакомые с ситуацией делегаты ОПЕК заявили агентству Блумбергс, что реальное увеличение добычи государств соглашения ОПЕК+ может составить 600 тысяч баррелей в сутки и придется оно всего на 5 стран-участниц сделки. Согласно данным источников Блумбергс, увеличение добычи Саудовской Аравии может составить 245 тысяч баррелей в сутки, России — 160 тысяч баррелей в сутки, Кувейта — 80 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ — 80 тысяч баррелей в сутки, Омана — 35 тысяч баррелей в сутки.

Вопрос о подобном небольшом повышении добычи уже вкладывается в цену нефти. Но их дальнейшее движение будет зависеть от реальной степени агрессивности наращивания. Думается, что близкой к нейтральной реакция цен может быть при росте добычи как раз в районе 0,6 мб/д. Если наращивание будет бОльшим, то цены начнут активно снижаться, и будут уже в ближайшие дни тяготеть к 70 долларам за баррель по нефти маки Брент (с возможным и дальнейшим снижением). А если вдруг перевесит мнение противников заморозки, то цены отправятся в район майских максимумов. Так что рынку есть о чем поволноваться накануне судьбоносного заседания.





Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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