Рубль будет соблюдать крайнюю осторожность в ожидании решения ОПЕК

Пара USD/RUB завершила торги в четверг слабым ростом, поднявшись на 3 копейки – 63,72 рубля, пара EUR/RUB - на 22 копейки, до 73,93 рубля на фоне роста евро на международном валютном рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. Покупки ОФЗ и налоговый период поддержали рубль, несмотря на падение нефтяных котировок по марке Brent на 2%. Небольшое снижение доходности по казначейским облигациям США привело к укреплению евро против доллара, что, соответственно, отразилось и на торговле с рублем.

Американские индексы закрылись значительным снижением в пределах 0,63-0,88% на фоне продолжения эскалации торговых войн. Причем индекс Dow Jones упал восьмую сессию подряд, потеряв за этот период 3,4%. Позитивные макроэкономические данные по США практически не повлияли на движение индексов. Число первичных заявок на пособие по безработице от американцев за предыдущую неделю снизилось на три тысячи до 218 тысяч, что оказалось ниже ожиданий аналитиков на аналитики две тысячи. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг снизился на 0,8% - до 24461,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,88%, составив 7712,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,63%, до 2749,76 пункта, по данным Libertex.

С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы умеренно растут, азиатские рынки торгуются разнонаправлено, цены на нефть вновь ушли в район 74 долларов за баррель по марке Brent после значительной просадки в четверг к 73,4 доллара за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,06-0,22%, на индекс NASDAQ поднимается на 0,06%, на индекс S&P 500 – на 0,22%, на индекс Dow Jones – на 0,2%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,17%, японский Nikkei 225 - на 0,78%, при этом индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18% в рамках коррекции после снижения в четверг и значительной просадки в начале торговой недели. Рубль будет соблюдать крайнюю осторожность в ожидании решения ОПЕК по квотам добычи нефти. Не исключена и фиксация игроками рынка прибыли перед выходными. Впрочем, налоговый период вряд ли даст отечественной валюте сильно упасть. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 63,2-64,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,3-74,6 рубля.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club









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