Китай дал экономике стимул

В пятницу российские индексы показали положительную динамику. За выходные произошло много событий, которые сегодня будем «переосмысливать котировками». ОПЕК и ее союзники окончательно официально одобрили повышение нефтедобычи. Это стало победой для Саудовской Аравией и России. В субботу представители крупных нефтедобывающих стран за пределами Организации стран-экспортеров нефти – включая Мексику и Казахстан – встретились с министрами стран картеля и поддержали номинальное увеличение нефтедобычи на 1 млн б/д, сказал министр углеводородов Эквадора Карлос Перес. В реальном выражении рост объемов предложения нефти на рынке составит 600-700 тысяч б/д в течение около шести месяцев, сказал министр нефти Омана Мухаммед аль-Румхи. Ничего драматичного в этом нет – сланцевая активность в США несколько затормозилось.

В воскресенье Китай дал своей экономике стимул на фоне признаков замедления экономического роста: теперь у банков появилась возможность использовать дополнительно более $100 млрд для оказания помощи малому бизнесу и сильно закредитованным компаниям. С одной стороны, Китай старается ограничить зависимость своей экономики от кредитования, которая за последние десять лет погрузила большую часть отраслей в долги. Однако появились признаки, что эти усилия приводят к замедлению экономического роста. Китай надеется, что получится простимулировать рост путем направления потоков кредитования туда, где они наиболее нужны, и блокировки потоков кредитования там, где в них нет нужды. Дональд Трамп продолжает угрожать пошлинами на китайские товары. Чтобы справиться с этими ударами, китайский регулятор может оказаться перед необходимостью снова ослабить регулирование в области кредитования, если угрозы Трампа перерастут в полномасштабную торговую войну.По сути, китайский регулятор сказал банкам страны в воскресенье, что им больше не требуется откладывать так много денег на черный день, а вместо этого можно давать эти деньги в кредит. Китайский ЦБ сказал, что, начиная с 5 июля, он сократит на половину процентного пункта долю суммарных депозитов, которую коммерческие банки и другие кредитные организации должны класть на депозит в Центральном банке (эта величина известна как требуемый коэффициент покрытия). Но при этом есть одно правило: банки должны использовать эти освободившиеся деньги для помощи сильно закредитованным компаниям или давать больше кредитов малому бизнесу с маленьким залоговым обеспечением или вообще без такового. Это уже второй раз за два месяца, когда Китай позволил банкам освободить деньги для кредитования при соблюдении определенных условий. Пока китайский фондовый рынок слабо реагирует на эту новость.

Основные американские фондовые индексы завершили пятницу преимущественно в плюсе. Измененный сектор телекоммуникационных услуг, в который войдет большая часть крупных технологических компаний из группы FANG, может дебютировать на американском фондовом рынке в сентябре как очень популярный сектор среди инвесторов, за счет добавления в него растущих акций медийных и телевизионных компаний. Телекоммуникационный сектор давно считается фаворитом только для тех инвесторов, кто ориентируется на дивиденды. Теперь этот сектор будет переименован в сектор коммуникационных услуг и обогатится акциями Facebook, Netflix и Alphabet (которая владеет Google). Таким образом, в этот сектор войдут три из четырех акций группы FANG. Также в сектор войдут Amazon и другие компании, которые поспособствовали росту фондового рынка США до рекордных максимумов в последние годы. В целом, 14 компаний из S&P 500, в том числе Netflix, будут переведены из сектора потребительских товаров и услуг выборочного спроса в сектор коммуникаций. Пять компаний из технологического сектора S&P 500 будут переведены в коммуникационный. Также в новый сектор войдут Walt Disney, Comcast и другие развлекательные и медийные компании, которые прилагают большие усилия в конкурентной больбе с новичками индустрии Netflix и Alphabet, начавшими производить контент и продавать его напрямую потребителям.

Дивидендный гэп по акциям Сбербанка ставит сегодня под вопрос движение индекса МосБиржи наверх, но в целом обстановка перед началом торгов спокойная. В самое ближайшее время жду роста нефтяных котировок.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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