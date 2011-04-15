В пятницу возобновилось повышение по индексу РТС. Разногласия между странами-участницами ОПЕК (которые, впрочем, в итоге были преодолены) дали трейдерам основания для некоторого оптимизма в отношении цен на нефть и нефтегазового сектора. Тем временем на мировом валютном рынке курс доллара США оказался под давлением (в первую очередь, из-за перспективы «торговой войны» с Китаем), что стало фактором поддержки спроса на развивающихся рынках акций. В итоге Транснефть (TRNFP) подорожала на 2.0%, Сбербанк (SBER) – на 1.9%, Газпром (GAZP) – на 1.8%,

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТНС Энерго Ярославль (YRSB) подорожали на 15.8%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 7.7%, ТНС Энерго Нижний Новгород (NNSB) – на 6.9%.

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов. Решение ОПЕК об увеличении объемов добычи на 1 млн. баррелей в сутки, хотя и было отчасти ожидаемым, оказало давление на фьючерсы на нефть Brent. Тем временем источники Bloomberg в США сообщают о планах Казначейства усилить контроль инвестиций из КНР на предмет угроз национальной безопасности – как сообщается, соответствующее решение может быть объявлено 29 июня. Перспектива усиления «торговых войн» может негативно влиять не только на индекс доллара (DXY), но и на готовность инвесторов к принятию риска в целом, а значит, и на спрос на развивающихся рынках акций. На валютном рынке в начале торгов вероятна приостановка снижения по паре доллар-рубль после выхода к отметке 63.0.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.