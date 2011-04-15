Рубль растеряет достижения пятницы под влиянием трех «медвежьих» факторов

В пятницу, 22 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 82 коп. (-1,29%), до 62,89 руб., курс евро – на 52 коп. (-0,85%), до 73,30 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (-5,40%), а в паре евро/рубль – 458,6 млн евро (+22,48%).

Банк России с 23 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,2396 руб., что ниже предыдущего закрытия на 54,77 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,7247 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 3,76 коп.

В последний день недели торги по рублёвым парам закрылись снижением. Курс рубля с самого начала торгов демонстрировал рост на фоне утреннего повышения нефтяных котировок. К закрытию дня курс доллара снизился до 62,81 руб., курс евро – до 73,23 руб.

Ключевым событием прошедшей недели стала встреча ОПЕК+. На заседании картеля было принято решение об увеличении добычи нефти на 1 млн. баррелей в сутки. Рынок уже был готов к такому решению, поэтому перед выходными последовало закрытие спекулятивных коротких позиций, что привело к повышению цены на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в августе 2018 года на 3,42%, до $75,55 за баррель.

Дополнительную поддержку российской валюте оказали налоговый период и повышение индекса государственных облигаций России (RGBI). По итогам дня индекс вырос на 0,11%, до 140,16.

В понедельник, 25 июня, российская валюта может растерять всю пятничную прибыль. Для этого есть несколько причин. Первая из них – это падение цен на нефть на 2%, до $74,08 за баррель, вторая – на 25 июня приходится пик налоговых выплат, который уже учтен рынком и все прекрасно понимают, что будет дальше, третья причина – индекс RGBI находится в восходящей коррекционной фазе, которая может внезапно завершиться.

Учитывая, все вышеперечисленные факторы у рубля сегодня мало шансов на укрепление к иностранным валютам. Рискну предположить, что в понедельник курс доллара восстановится до 63,60 руб., курс евро – до 74 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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