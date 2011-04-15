Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на положительной территории, благодаря росту спроса инвесторов на рискованные активы, а также повышения цен на сырую нефть.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+0,88%), машиностроительного (+0,87 %) и

энергетического (+0,47%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов в России вырос на 0,17% и закрылся на отметке 2249.68 пунктов. Индекс РТС подскочил на 1,32% и остановился на уровне 1125.41 пунктов на волне уверенного роста курса рубля против доллара CША и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ взлетели на фоне компромиссного решения ОПЕК+ увеличить объем добычи нефти не на ожидаемый ранее 1 млн баррелей в сутки, а всего лишь на 600 000 баррелей в сутки. Цены на нефть марки Brent к концу торгов в России подскочили на 2,15%, до 74.62

долларов за баррель. Котировки нефти WTI взлетели на 3,97%, до 68.14 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался с повышением к евро и американскому доллару благодаря итогам саммита ОПЕК+. Его также поддерживало возобновление снижения доходности ОФЗ на волне спроса на рублевые активы. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 1,17%, до 62,96 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,88%, до 73,27 рублей за евро из-за роста евро на рынке форекс в паре с американским долларом.

Повышение цен на нефть, а также возобновление интереса инвесторов к рискованным активам могут поддержать национальный рынок акций и рубль в начале новой недели.

В понедельник будет опубликован индекс делового климата IFO Германии и данные по продажам нового жилья в США.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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