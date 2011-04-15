Нестабильная ситуация

Текущая и следующая неделя будет весьма нервозной. Говоря о США... В целом американский фондовый рынок пока не может выйти из отрицательной территории. Тем не менее все индексы по-прежнему на высоких уровнях. Сложившаяся ситуация - своего рода танцы на «хаях». За последние несколько месяцев некоторые эмитенты достигли своих исторических максимумов. Я думаю, что на американском фондовом рынке в ближайшее время будет неприятная волатильность.

Американский фондовый рынок начал неделю сильным падением. Все три главных биржевых индекса показали падение свыше 1%, причем Nasdaq Composite, в последние недели демонстрировавший более сильный рост по сравнению с другими главными индексами, в понедельник пострадал от массовых продаж сильнее всех, упав по итогам торгов более чем на 2%. Dow Jones Industrial Average упал на 1,33% до 24252,80, NASDAQ Composite – на 2,09% до 7532,01, S&P 500 – на 1,37% до 2717,07 пункта. Среди технологических акций группы FAANG в понедельник особенно сильным падением отметились Netflix, потеряв за день более 6%. Падение рынка в понедельник инвесторы, как много раз бывало за последние несколько месяцев, объясняют распродажей акций технологического сектора, которые ранее долго показывали сильный рост, вкупе с беспокойствами вокруг торговой напряженности. Главный советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро сказал в понедельник вечером в интервью CNBC, что администрация США «не планирует вводить ограничения на инвестиции от каких-либо стран, которые каким-либо образом вредят США». Это заявление поспособствовало отскоку котировок в последний час торгов с достигнутых ранее внутридневных минимумов. Наварро считает, что реакция рынка в понедельник, которую он назвал «крайне чрезмерной», вызвана опасениями участников рынка, что торговая политика Трампа может привести к ограничению иностранных инвестиций в американские компании. Сегодня американский рынок тое стоять на месте не будет. В начале дня выйдут индекс цен на жилье от S&P и Case-Shiller, индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Ричмонда, а также индекс доверия потребителей за июнь от Conference Board.

Кстати, в Китае ожидается аналогичная нестабильная ситуация. Причиной этому служат продолжающиеся торговые войны, раскачивающие в разные стороны мировые рынки.

Ясности в сложившуюся ситуацию не внесло и заседание ОПЕК. Нефть марки Brent, конечно, делала попытки отскока вверх, выше 75$ за баррель, но это не увенчалось успехом. На мой взгляд, должно быть какое-то тестирование более низких уровней с последующим бурным ростом. Поддерживающий тренд находится на отметке, близкой к 73.

Перехожу к российскому фондовому рынку. В дивидендных эмитентах наблюдаются покупки, преимущественно в тех, где в ближайшее время закрывается реестр. В «АЛРОСе» - инвесторы совершают покупки. Они также пытаются покупать акции «Аэрофлота», акции компаний энергетического секретера, «ФСК ЕЭС» и некоторые другие. На отрицательной же территории застряли акции «МТС». Напомню, что на это повлияли санкции против Евтушенкова. Торговля акциями «Газпрома» идёт с переменным успехом, «Сбербанк» же после дивидендов находится под давлением, думаю, что котировки могут опуститься ниже.

Статистика за прошлую неделю показала достаточно большой выход средств из российских акций и облигаций. В общей сложности сумма составила порядка 500 млн долларов. Этот отток был рекордным с 2014 года. Переговоры Путина и Трампа, на которые многие инвесторы возлагают надежды на успокоение рынка, еще не скоро. Но до этого события ещё как минимум 3 недели. В ближайшие дни возможны какие-то «сливы» в голубых фишках. Но с прицелом на середину июля мы настроены оптимистично.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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