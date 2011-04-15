Ожидаем роста в акциях Русгидро

В понедельник торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами снижения стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-6,06%), поводом стало закрытие реестра на дивиденд. Лидерами роста стали бумаги Ростелекома (+5,22%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,60-63,40.

Русгидро (+0,76%) привлечет более 14 млрд руб. Долг не вырастет, поскольку средства будут получены от государства в рамках допэмиссии. Деньги планируется потратить на объекты в ДФО. Инвесторов новость особо не расстроила, поскольку размывание составит всего около 3%. Кроме того, в результате докапитализации компания получит больше рыночной стоимости акций, и для финансирования капзатрат не придется увеличивать заимствования. Полагаю, что минимум в этом году пройден, ориентируюсь на рост до 0,79 рублей за акцию на горизонте 6 месяцев.

Минфин не ожидает ослабления рубля. Вчера на рынке наблюдался повышенный спрос на российскую валюту, вследствие, в частности, налогового периода. Ставки на денежном рынке подскакивали до 7,5%, а рубль дорожал к доллару. Сегодня, вероятнее всего, рубль будет слабеть против основных валют. Однако, в Минфине не видят рисков для рубля из-за бюджетного правила. По мнению Антона Силуанова, политика пополнения резервного фонда способствует относительной стабилизации курса.

Ожидаю продолжения коррекции. Поводом является негативная динамика на внешних сырьевых и фондовых площадках. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2210-2230 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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