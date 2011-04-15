У Brent есть надежда на рост в среднесрочной перспективе

После падения в начале недели Brent консолидируется под отметкой 75, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения и оценить влияние присутствующих сейчас на рынке факторов. Котировки остаются под 20-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 75,50, где ограничился пятничный подъем.

Участники рынка пытаются определить, каким будет фактический объем наращивания добычи странами ОПЕК+, которые решили вернуться к 100%-ному выполнению соглашения и больше не перевыполнять план. В ближайшие недели от отдельных экспортеров могут поступать сигналы о дальнейших действиях группы с учетом достигнутых договоренностей, которые будут вносить локальные коррективы в динамику Brent.

Также на рынке появился еще один фактор, который может поддержать рост котировок в летний период. Это остановка добычи на предприятии канадской Syncrude Canada, добывающей 360 тыс. баррелей в сутки. Причем по оценкам Goldman, из-за этого фактора на североамериканском рынке в течение июля может наблюдаться дефицит топлива, поскольку предприятие возобновит работу только в августе. Ситуацию обостряет тот факт, что перебои в поставках приходятся на период пикового спроса на бензин в Штатах. Другими словами, на ближайшие недели влияние этого фактора может оказаться ощутимым.

В краткосрочной перспективе Brent может предпринять попытки возвращения выше уровня 75, но для этого потребуются соответствующие факторы поддержки. Теперь, когда ключевой саммит позади, игроки вновь обратят внимание на статистику из США, часть которой выйдет сегодня вечером – API опубликует свои данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.









Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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