Риски для ослабления рубля сохраняются

В понедельник, 25 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 62 коп. (-0,18%), до 62,78 руб., курс евро повысился на 14 коп. (+0,20%), до 73,411 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,9 млрд (+11,42%), евро/рубль – 433,9 млн евро (-5,38%).

Банк России с 26 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,9497 руб., что ниже предыдущего закрытия на 28,29 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,3112 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 41,35 коп.

По итогам дня рублевые пары закрылись разнонаправленно. Американский доллар подешевел к рублю, евро подорожал. Торги на МосБирже открылись снижением курса рубля на фоне двухпроцентного падения нефтяных котировок на торгах в Азии. Курс доллара в моменте повышался до 63,39 руб., курс евро – до 73,97 руб.

Рубль быстро отыграл потери. Его восстановлению способствовали повышение индекса государственных облигаций России (ОФЗ), пиковый день налоговых платежей и общее ослабление доллара. Кто-то мог воспользоваться ценовым скачком вверх, чтобы продать иностранную валюту по выгодному курсу.

И хотя колебания рубля в паре с долларом были небольшие после открытия, риски для его ослабления сохраняются. Рынки сейчас очень чувствительны к заявлениям президента США Дональда Трампа. Они влияют на динамики курсов валют развивающихся рынков. Из-за торговых войн Goldman Sachs Asset Management сократила вложения в валюты развивающихся стран (EM).

В понедельник прошли слухи, что он планирует ограничить для китайских компаний возможность инвестирования в американские технологические компании, и ввести 20%-й тариф на ввоз автомобилей из ЕС. Спустя несколько часов советник Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро сообщил CNBC об отсутствии подобных планов по поводу Китая.

Во вторник, 20 июня, в центре внимания остаются заявления Дональда Трампа. Тема торговых отношений с США будет центральной на саммите лидеров ЕС 28-29 июня. Пара доллар/рубль может на время стабилизироваться в районе 63 руб., евро/рубль – 73,50 руб. Цена на нефть восстановилась с $73,72 до $74,94 за баррель, поэтому тоже будет пока оказывать положительное влияние на рубль. Пик налоговых платежей пройден, поэтому поддержка от налогового периода ослабла.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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