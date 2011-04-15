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26.06.2018

Траектория рубля зависит от настроя доллара

В понедельник рубль укрепился в паре с долларом и практически не изменился против евро, отражая динамику пары евро/доллар на международной арене. Основным фактором поддержки для нашей валюты стал пик налоговых выплат. Доллар/рубль по итогам сессии обосновалась в районе отметки 62,80 руб., удержавшись при этом над ключевыми скользящими средними.
Помимо налогового периода, в пользу рубля сыграла динамика доллара. Американская валюта ощущает на себе давление со стороны агрессивной торговой политики Трампа, которая вызывает ответную реакцию его торговых партнеров и тем самым нервирует инвесторов. Рисковые активы тоже страдают от разрастающейся угрозы разжигания торговой войны, и рубль – не исключение. В более спокойной обстановке «россиянин» мог бы показать более внятный локальный подъем.
Из ближайших факторов, которые будут определять дальнейшую траекторию движения рубля, можно выделить обстановку в мире - прежде всего, развитие отношений между США и Китаем; поведение цен на нефть с учетом результатов встречи ОПЕК, которые оказались невнятными; а также общие настроения по доллару, возобновление спроса на который способно с легкостью развернуть движение пары доллар/рубль вверх с ближайшей целью на 63,20 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc


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