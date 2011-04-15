К коррекции могут привести статданные из США

Во вторник торговая динамика была разнонаправленной, но большинство акций к вечеру ушли в красную зону. Лидерами снижения стали префы Татнефти (-2,60%). Лидерами роста без новостей стали бумаги Polymetal (+2,19%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,70-63,40.

Газпром (+0,71%) возобновил укладку Турецкого потока. Проект готов более чем на 60%. Выручка компании может достигать не менее $6,5-7,0 млрд после ввода в эксплуатацию. На мой взгляд, угрозы Турецкому потоку снижаются на фоне обострения взаимоотношений США и Европы, поэтому для Газпрома данная новость позитивна.

Нефть растет на новостях. Торговая война не утихает, к введению пошлин готовится Канада. При этом фактически США могут получить союзника в торговой войне, поскольку пошлины будут введены на импорт металла из Китая и других стран. Обострение торговой войны может вызвать временный всплеск цен на углеводороды, поскольку будет развиваться производство внутри стран Северной Америки. Китай – второй после США торговый партнер Канады. Есть опасения, что торговая война будет разгораться, и мировые фондовые рынки будут демонстрировать негативную динамику.

Сегодня ожидаю продолжения коррекции. Однако вечером падение могут замедлить статданные из США, в частности, запасы нефти и заказы на товары длительного пользования. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2210-2230 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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