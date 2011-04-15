Во вторник рынки в целом оставались под давлением опасений, связанных с возможной эскалацией «торговой войны» между США и Китаем, но существенного усиления потока заявок на продажу отмечено не было. Напротив, наметилось восстановление спроса в бумагах Магнита (MGNT, +1.4%), Мечела (MTLR, +1.2%), ММК (MAGN, +0.9%). Тем временем акции Транснефти (TRNFP) подешевели на 2.2%, Татнефти (TATN) – на 1.8%, корпорации Алроса (ALRS) – на 1.4%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северо-Запада (MRKZ) подорожали на 6.7%, корпорации Квадра (TGKD) – на 5.9%, ЧТПЗ (CHEP) – на 5.0%, Селигдара (SELG) – на 4.0%.

Фондовые индексы США прибавили 0.1% - 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые разнонаправлено, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно восстановление активности в нефтегазовом секторе на фоне «отскока» мировых цен на нефть после усиления давления США на потребителей с целью ограничения поставок сырья из Ирана. Кроме того, API вчера сообщила о сокращении запасов сырой нефти в США на 9.2 млн. баррелей за неделю против ожидавшихся 2.5 млн. баррелей. Данные минэнергетики США по запасам нефти выйдут сегодня в 17:30 мск. Между тем обстановка на мировых рынках в целом остается неопределенной и пока не позволяет говорить о возможности восстановления восходящего тренда по фондовым индексам. На валютном рынке в начале торгов возможно движение в направлении отметки 63.5 по паре доллар-рубль на фоне наметившегося повышения по индексу доллара (DXY).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.