Поводов для движения на рынках нет

Внешний фон перед открытием российских торгов складывается нейтральный. Около 0,1% составляет снижение фьючерсов на американские индексы и столько же теряет нефть после вчерашнего сильного роста.

Поэтому мы полагаем, что российский рынок акций откроется нейтрально. В дальнейшем поводов для значимого движения котировок нет. Скорее всего, Индекс Мосбиржи продолжит потихоньку сползать вниз из-за отсутствия драйверов роста на фоне вывода нерезидентами средств из российских активов.

Сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОФЗ покажет, насколько велик спрос на рублевые вложения. Успех Минфина на аукционе может заставить рубль вновь попытаться закрепиться ниже отметки 63 руб за доллар. Пока же наиболее вероятным коридором для движения российской валюты является диапазон 62,8-63,5 руб за доллар.

Сегодня мы ждем снижения нефти в район 74-75 доллара за баррель после вчерашнего мощного роста, вызванного прежде всего намерениями Штатов жестко наказывать страны, которые с 4 ноября будут покупать иранскую нефть.

При этом США намерены начать переговоры с Россией об увеличении последней объемов добычи нефти, чтобы компенсировать снижение поставок углеводородов на мировой рынок после начала действия антииранских санкций и не допустить сильного роста цен. Скорее всего, сторонам удастся договориться и на следующем саммите ОПЕК+ будет принято решение об очередном увеличении добычи нефти.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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