Итоги аукциона ОФЗ определят будущее рубля

Во вторник, 26 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 24 коп. (+0,39%), до 62,78 руб., курс евро понизился на 2 коп. (-0,03%), до 73,42 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3.9 млрд (-5,1%), евро/рубль – 433,9 млн евро (+8,57%).

Банк России с 27 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,7908 руб., что ниже предыдущего закрытия на 18,89 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,4087 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 9,75 коп.

Во вторник рубль большую часть времени находился под давлением. Пара доллар/рубль повышалась до 63,27 руб., евро/рубль – до 73,83 руб. Негативное влияние на курс оказали валютные интервенции Минфина и падение индекса государственных облигаций России (RGBI). Минфин покупает валюты в рамках бюджетного правила. Индекс RGBI упал на 0,18%, до 139,96.

В ходе американских торгов рубль отыграл часть потерь у доллара и вышел в небольшой плюс к евро. Укреплению рубля способствовала подорожавшая нефть на 3,3% на сообщениях, что Штаты склоняют своих союзников сократить объемы импортируемой из Ирана нефти до нуля к 4 ноября. На них цена на Brent подлетела до $76,59. WTI – до $70,86 за баррель. Курс доллара снизился до 63,12 руб., курс евро – до 73,42 руб.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказал отчет Американского института нефти (API). Согласно последним опубликованным еженедельным данным, запасы нефти в США за неделю до 22 июня сократились на 9,23 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли в пределах прогнозных значений. Запасы бензина увеличились на 1,15 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 1,79 млн баррелей.

Аналогичный отчет сегодня выйдет от Минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти в стране на 2,5 млн баррелей. По запасам бензина увеличение на 1,0 млн, дистиллятов – на 1,5 млн баррелей. До выхода отчета на рынке можно ожидать коррекционного движения стоимости Вrent с $76,56 до $75,90 за баррель.

На валютном рынке серьезных изменений не наблюдается. Курс доллара стабилизировался на уровне 63,00 руб., курс евро – на 73,43 руб. В среду в центре внимания участников рынка будут находиться аукционы Минфина и динамика RGBI. На двух аукционах ведомство планирует продать ОФЗ на общую сумму 20 млрд руб. Если они провалятся, то индекс RGBI полетит вниз. Вслед за ним двинется курс рубля.

На данный момент курс рубля стабилен к иностранным валютам и неизвестно сколько он ещё пробудет в этом состоянии.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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