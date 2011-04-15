Рубль остается в диапазоне, но медвежьи риски по-прежнему актуальны

На вечерних торгах во вторник рубль отыграл часть внутридневных потерь, но остался в минусе по итогам сессии. Доллар, который в моменте касался отметки 63,30 руб., финишировал в районе психологического уровня 63 руб. на фоне практически повсеместного спроса на американскую валюту.

Несмотря на недавнее восстановление, «россиянин» остается уязвимым. Поддержка со стороны налогового периода была минимальной. Санкционная тематика продолжает отпугивать спекулянтов, как и общие тревожные сигналы со стороны развивающегося сегмента. Угроза торговой войны тоже играет против рубля, который относится к категории рисковых активов. Из внутренних факторов в краткосрочной перспективе угрозу представляет сегодняшний аукцион Минфина, который станет лакмусовой бумажкой спроса на отечественные активы. Если ведомство не сможет разместить ОФЗ на 20 млрд рублей, давление на рубль только усилится.

Спасти ситуацию или как минимум сгладить негатив может дорогая нефть. Brent заметно прибавила в весе накануне из-за угрозы обвала спроса на иранскую нефть под давлением со стороны Трампа, который требует от своих союзников полного прекращения закупок черного золота из этой страны. Если актив будет и далее пользоваться спросом и минует фиксацию прибыли, этот фактор ограничит потенциальное давление на нашу валюту. Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль скорее всего будет удерживаться в привычном диапазоне, хотя при стечении неблагоприятных обстоятельств доллар вполне может протестировать область 63,30 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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