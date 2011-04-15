Brent достигла важного рубежа. Куда дальше?

С начала этой недели нефть марки Brent прибавила в весе 2,25%, в моменте котировкам удавалось достичь уровня 78$ за баррель.

Новостных поводов, оказывающих поддержку рынку «черного золото» сразу несколько. Это и данные по запасам нефти от API и EIA, которые показали резкое снижение резервов нефти, и иранский фактор.

Согласно данным от Минэнерго США запасы нефти за прошлую неделю сократились на 9,9 млн. баррелей, это рекордные темпы с октября 2016 года. Запасы бензина в США выросли на 1,2 млн. баррелей. Запасы дистиллятов не изменились, оставшись на уровне 117,4 млн. баррелей. Добыча нефти в США за неделю не изменилась - 10.9 млн. баррелей в сутки.

Добавьте сюда давление со стороны Америки на страны, закупающие иранскую нефть, с требованием полного прекращения закупок уже к 4 ноября, и вы получите текущую картину.

Безусловно технический расклад на графике нефти марки Brent изменился. Переломным днем стал вторник, когда котировки преодолели линию сопротивления падающего тренда, длящегося с 22 мая. Прорыв выше зоны 75,50-75,60$ за баррель стал сигналом для игроков на повышение, что пока вновь открывать «длинные» позиции. Ширина выбитого вверх канала предполагала рост до 78$ за баррель, который цены реализовали еще вчера.

Полагаю, что сейчас котировки на время могут залечь в дрейф в ожидании новой информации. В первую очередь стоит заметить, что фокус внимания биржевиков сейчас смещен на Иран и давящую Америку.

И если ряд стран, среди которых Япония и Тайвань, готовы уступить Штатам и прекратить закупки, то наибольший интерес представляют позиции Китая, Индии и Турции, на долю которых приходится 50% экспортируемой из Ирана нефти.

Что касается Китая и Индии, то эмбарго на иранскую нефть действовали ранее в этом десятилетии, но азиатские страны продолжали ее покупки, несмотря на критику со стороны Вашингтона. На мой взгляд, найти рычаги давления на Китай Америке будет непросто, ведь они уже развязали торговую войну с этой страной, обложив многие китайские товары пошлинами. Есть смысл после таких действий идти навстречу Вашингтону?

Что же касается Турции, то США грозится ввести санкции против Анкары за приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Если страна уже попадёт в немилость, то уже какая разница за что. Возможно здесь сработает правило «двум смертям не бывать, одной не миновать». Санкции всё-равно будут, если смысл отказываться от иранской нефти?

В общем, вопросов немало и нефтяной рынок продолжит эмоционально реагировать на новые данные. Однако, по моему мнению, фаза локального роста пройдена, цены должны стабилизироваться на текущих уровнях.

Также обращаю внимание, что отметка 77,43$ за баррель - это 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 80,50-72,45$ за баррель. Пока он остается в роли основного сопротивления. Прорыв выше даст нам возврат в район 80-80,50$ за баррель, а вот удержание может привести к локальной просадке с целью теста зона 75,60-76$ за баррель на предмет ближайшей поддержки.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд













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