Рынок нефти обзавелся важными драйверами роста

Нефть Brent прилично выросла на торгах в среду, получая поддержку со стороны ряда факторов. После подъема на 3,6% днем ранее, вчера котировки потяжелели еще на 3%, но встретив сопротивление в районе отметки 78, немного откатились на фиксации прибыли.

Трамп давит на своих союзников с тем, чтобы те полностью отказались от покупок иранской нефти. И похоже, многие прогнутся под американского лидера, чтобы избежать его гнева в виде жестких санкций. Интересно, какую позицию в этом вопросе займет Китай, особенно учитывая напряженные торговые отношения между Пекином и Вашингтоном. Пока же перспектива внушительного сокращения поставок из ближневосточной страны подогревает спрос на черное золото.

В пользу роста цен играют также перебои в поставках из Ливии и Канады. Еще одним катализатором послужил неожиданно позитивный отчет Минэнерго США. Запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились без малого на 10 млн баррелей. Это гораздо выше прогнозных оценок и даже выше данных API, которые отразили чуть более скромный результат. Запасы бензина и дистиллятов выросли, но меньше прогнозов.

Любопытно, что добыча осталась без изменений вторую неделю кряду, на уровне 10,9 млн баррелей. Замедление и даже стагнация роста наращивания производства может сигнализировать о том, то американские сланцевики постепенно минимизируют свободные мощности, что ограничит их потенциал в дальнейшем. В текущих условиях, когда на рынке усиливается беспокойство по поводу возникновения дефицита предложения, это немаловажный фактор поддержки.

В ближайшее время Brent необходим штурм уровня 78 для развития восходящего импульса. В противном случае, отыграв основной позитив, котировки могут привлечь фиксацию прибыли, что будет особенно актуально ближе к концу торговой недели.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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