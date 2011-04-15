Рубль закрепит позиции под прикрытием нефти

В среду, 26 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 20 коп. (+0,32%), до 63,23 руб., курс евро понизился на 31 коп. (-0,43%), до 73,10 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (+11,42%), евро/рубль – €615,5 млн (+41,85%).

Банк России с 27 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,7908 руб., что ниже предыдущего закрытия на 18,89 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,4087 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 9,75 коп.

Торги по рублю завершились разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару США и укрепился к евро. Его ослабление к американской валюте было обусловлено укреплением доллара, несмотря на снижение доходности американских облигаций. А к евро он укрепился на фоне падения единой валюты на глобальном валютном рынке.

Минфин на состоявшемся в среду аукционе разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 19,322 млрд руб. из 20 млрд руб. Спрос превысил предложение в три раза и составил 62,98 млрд руб., при этом полностью получить 20 млрд руб. не удалось. Можно опять сказать, что аукцион провалился. Индекс RGBI снизился на 0,36%, до 139,46.

Несмотря на снижение курса, в начале сессии рубль укреплялся к доллару до 62,87 на фоне сильного роста цен на нефть, так как данные Минэнерго США по запасам нефти в стране показали наибольшее снижение с начала года.

Запасы сырой нефти уменьшились на 9,891 млн баррелей (прогноз был -3,0 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 1,156 млн баррелей (прогноз был +1,250 млн баррелей), запасы дистиллятов выросли на 0,015 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн баррелей). Добыча нефти не изменилась и составила 10,9 млн баррелей.

Во вторник, 25 июня, Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 9,23 млн баррелей. Несмотря на это, рынок оживился после публикации данных. Покупатели закрыли торги выше $76,65 за баррель. Теперь они будут целиться в $79,13. Поддержка проходит через $73,70 за баррель. Поскольку цена от неё находится высоко, покупатели в четверг будут чувствовать себя уверенно.

В четверг, 28 июня, по рублёвым парам ожидается движение в сформировавшихся диапазонах. Для пары доллар/рубль диапазон находится между уровней 62,62 и 63,40 руб., евро/рубль – 72,17 и 74,31 руб. На данный момент нет факторов, которые бы могли сегодня вытолкнуть цены из этих диапазонов. Из-за высоких цен на нефть рубль останется стабильным к иностранным валютам ещё какое-то время.







Владислав Антонов, аналитик Альпари





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