Рубль: борьба за уровень 63 руб. продолжится

После внутридневных колебаний рубль слегка подешевел к доллару и укрепился к евро, отражая движения на международном рынке форекс, где единая валюта пала жертвой повсеместного спроса на «американца». По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте касалась области 63,30 руб., финишировала неподалеку от психологического уровня 63 руб. Евро/рубль расположилась в районе 73 руб.

Несмотря на довольно агрессивные покупки доллара по всему спектру рынка, рублю удалось минимизировать потери, во многом благодаря дорогой нефти, которая прибавила еще 3%, хотя впоследствии частично скорректировалась. Помимо ситуации с Ираном и давлением Трампа на своих союзников, оптимизм в сырьевой сегмент привнес отчет Минэнерго, который отразил сокращение запасов сырой нефти почти на 10 млн баррелей – максимально с октября 2016 года.

Также российская валюта удерживается на плаву благодаря ожиданиям встречи лидеров РФ и США. Накануне Трамп подтвердил, что их переговоры состоятся в Хельсинки. Игроки надеются, что диалог двух президентов сформирует условия для спада напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.

В краткосрочной перспективе рубль продолжит руководствоваться двумя факторами – динамикой доллара и нефти. Brent остается на высоких позициях, хотя и не решается на пробой уровня 78. Если в ближайшее время сырьевой сегмент получит дополнительную подпитку, у «россиянина» прибавится сил для борьбы за уровень 63 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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