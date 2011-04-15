Взлет цен на нефть поддержал акции РФ

Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте. Этому

способствовала, с одной стороны, положительная динамика рынков акций в Европе и США на фоне сообщения о смягчении риторики Администрации США в отношении инвестиций Китая в американскую экономику, а, с другой, укрепление цен на сырую нефть по причине резкого снижения запасов таковой за прошлую неделю в США.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+1,36%), финансового (+1,35%) и

телекоммуникационного (+1,09%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,01% и закрылся на отметке 2253.60 пункта. Индекс РТС также прибавил 1,01% и остановился на уровне 1124.84 пунктов на волне ослабления курса рубля против доллара США и его роста к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ взлетели на волне новости о сильном снижении запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства

энергетики США за прошлую неделю, а также снижения опасений, что мировой спрос на нефть будет находиться под давлением. Цены на нефть Brent к концу торгов в России подскочили на 2,30%,до 77,89 долларов за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 3,39%,до 72.92 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль снизился по отношению к доллару из-за его

укрепления на валютном рынке форекс. Евро, наоборот,снизился к рублю на фоне падения пары евродоллар. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,12%, до 63,10 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала на 0,42%, до 73,11 рублей за евро.

Рост цен на сырую нефть сдерживает ослабление рубля против доллара США, но не позволяет ему уверенно расти из-за падения интереса инвесторов к ОФЗ и возобновления их продаж, что оказывает поддержку доходности госбумагам.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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