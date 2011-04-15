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29.06.2018

Нефть. Панические покупки позади, можно подумать о среднесроке

Цены нефти в четверг приостановили свой бурный рост. Подрастание в течение дня находилось в пределах лишь 1%.

Целая группа бычьих факторов, сыгравших первую скрипку уже после завершения совещания ОПЕК+, немного снизила свою остроту. Так, стало известно о ликвидации пожара на крупнейшем НПЗ в Иране.

Панические оценки последствий остановки добычи канадской компанией Syncrude из-за взрыва трансформатора стали немного более взвешенными (-360тб/д на месяц). Зафиксированное в США на прошлой неделе резкое (на 9 мб) снижение запасов рынку очень хочется считать временной аномалией, связанной с погодными факторами и резким снижением нетто импорта в страну (по суммарной позиции нефть и нефтепродукты). А возникшая неопределенность в Ливии с угрозами снижения поставок нефти из страны даже если и будет реализовываться, то происходить это будет не так быстро.

Также как и неспешными скорей среднесрочными факторами остаются ожидания снижения добычи нефти в Иране и продолжающееся сползание добычи в Ливии.

Фактор ожидаемого роста переизбытка нефти WTI за счет роста добычи сланцевой нефти в центральной части Америки после аварии компании Syncrude резко сменился противоположными настроениями. В результате спред – разность цен между сортами Brent и WTI – совершив кульбит, возвратился к уровням двухмесячной давности. После произошедшего взлета цен на новые высоты самое время подумать о готовящемся повышении добычи нефти от ОПЕК+. Наметившаяся заминка роста напоминает об этом.



Николай Подлевских,
начальник аналитического отдела
АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"


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