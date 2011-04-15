Brent по $78 плюс сближение Запада с Россией

Сегодня: День полон надежд. Последний торговый день месяца и квартала начинается на позитивном фоне: явное стремление Запада идти на сближение с Россией уводит на второй план угрозу торговых войн. Дополнительным катализатором выступает рост котировок Brent до $78 за барр.



Надежда на потепление в отношениях США и России. Кремль и Белый дом подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит 16 июля в Хельсинки. Кроме того, в субботу начинается 5-дневный визит делегации Конгресса США в Москву: ряд сенаторов республиканцев встретятся с российскими депутатами высокого ранка (и, возможно, с президентом Путиным) для обсуждения общих интересов США и России в отдельных сферах. Визит следует за встречей Владимира Путина с советником США по национальной безопасности Джоном Болтоном, и заявлением о заинтересованности США в улучшении двусторонних отношений.



Рост в США и по большей части в Азии. США (S&P 500 +0.62%, DJIA +0.41%, NASDAQ +0.79%). Азия (Hang Seng +1.26%, Shanghai +1.09%, Nikkei -0.11%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.26%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $77.77 за барр. – ниже открытия.



Вчера: Волатильность, под давлением рисков торговых войн, укрепления доллара. Надежды на потепление отношений России и США с объявлением даты саммита Путина и Трампа и выражением заинтересованности ряда стран ЕС в развитии двухсторонних отношений с Россией оказали поддержку настроениями инвесторов. Однако угроза эскалации торговых войн, ужесточение монетарной политики ФРС и риски замедления роста мировой экономики сохранили свое негативное влияние.



По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.62% до $77.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 62.79, РТС (+0.03%), индекс МосБиржи (-0.15%).







Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс





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