Денежный рынок: Налоговый период трансформировался в повышенные уровни рублевых процентных ставок – Ruonia о/н во вторник и среду достигла уровня ключевой ставки, а брокерские котировки в ходе четверга консолидировались в интервале 7.10-7.15%. Тем не менее, проблема оказалась не сравнима с дефицитом на валютном рынке: однодневные валютные свопы «подешевели» до 6.0% (-20 бп), в результате чего фронтальный базис расширился до -123 бп.



В числе возможных причин подобной динамики валютного рынка мы рассматриваем два фактора – окончание квартала и набирающий обороты сезон дивидендных выплат. При этом, если календарный фактор будет иметь непродолжительные последствия для рынка фондирования, то дивидендный сезон может оказать острое влияние в начале июля, по мере выплаты дивидендов Сбербанком, и в конце июля – начале августа, по мере выплат дивидендов нефтегазовыми компаниями. Совокупный объем выплат мы оцениваем на уровне 1.5 трлн руб., из которых при аккуратных предпосылках около трети (0.5 тлрн руб.) может быть конвертировано в валюту для выплат в пользу иностранных держателей акций в период с июня по сентябрь.



Мировые рынки: В последние недели политические прения и торговые споры перетянули внимание с динамики кривой US Treasuries, которая продолжает принимать все более плоскую форму после июньского заседания ФРС. Спред 2-10 лет составляет уже +32 бп, против +42 бп накануне заседания и +55 бп на локальных максимумах в мае.



Как отмечают стратеги Societe Generale по ставкам, данный тренд имеет все шансы продолжиться в обозримой перспективе. Длинные доходности якорятся ожиданиями по нейтральному уровню ставки Fed Funds в долгосрочной перспективе, следовательно, не должны существенно расти. Напротив, более короткий участок кривой не может не отыгрывать дальнейшее повышение ставки ФРС, особенно в условиях, когда американский регулятор продолжает демонстрировать более «ястребиный» настрой, чем закладывают участники рынка.



Уже в 2019 году кривая американского госдолга может принять инвертированную форму. Однако, подобный расклад способен даже поддержать сегмент развивающихся рынков – через необходимость разворачивать последние повышения долларовых ставок.





ПАО РОСБАНК





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