Нефть: производители США не устают напоминать о своей мощи

Вчерашний день оказался крайне неудачным для рынка нефти, причем февраль Brent закрыла в «минусе» впервые после семи месяцев роста подряд. Основным фактором давления на котировки служит высокая активность производителей на сланцевых месторождениях США, которая нивелирует все вербальные интервенции стран ОПЕК, сигнализирующих о готовности к дальнейшему сотрудничеству после истечения соглашения.

Накануне Министерство энергетики США опубликовало свежий еженедельный отчет. Запас сырой нефти увеличились на 3 млн баррелей, что выше прогноза и оценки API. Запасы бензина выросли на 2,5 млн баррелей. Добыча увеличилась на 13 тыс. баррелей в сутки, до 10,28 млн баррелей – новый рекордный показатель после незначительного снижения неделей ранее. Судя по всему, многие участники рынка надеялись на сокращение производства, пусть и снова символическое, но сланцевики в очередной раз напомнили о своей мощи, отправив баррель в свободное падение.

В ходе обвала Brent прорвала два психологических уровня, оказавшись на недельных минимумах в районе 64,50. В отсутствие значимых факторов поддержки в сырьевом сегменте, игроки сосредоточились на укреплении доллара и дальнейшем росте показателей в нефтяной отрасли США, что сформировало условия для более агрессивной ликвидации длинных позиций.

Если американская валюта не утратит инициативу и получит свежий стимул к росту на публикации данных из Штатов и сегодняшнего выступления Пауэлла, баррель продолжит медвежий ход с ближайшей целью на отметке 64,30, пробой которой откроет путь к следующему психологическому барьеру 64.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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