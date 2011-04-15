Без факторов поддержки рубль отступит от завоеванных высот

В среду, 28 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 5 коп. (+0,10%), до 56,33 руб., курс евро снизился на 9 коп. (-0,13%), до 68,85 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-5,5%),а в паре евро/рубль – 424,1 млн евро (-9,69%).

Центральный банк России с 28 февраля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,3742 руб., что ниже предыдущего дня на 70,25 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,63 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись повышением по курсам иностранных валют на фоне снижения нефтяных котировок в ходе азиатских торгов. С их восстановлением курс доллара снизился с 56,47 руб. до 56,04 руб., курс евро – с 68,98 руб. до 68,50 руб.

Рубль выглядел неплохо до выхода данных Минэнерго США. Баррель Brent подешевел на 3,4%, до $64,48. Отчет отразил увеличение запасов и добычи нефти в стране. На фоне дешевеющей нефти курс доллара восстановился на 30 коп., до 56,34 руб., курс евро – на 26 коп., до 68,76 руб.

Согласно последним еженедельным данным EIA, за неделю с 17 по 23 февраля запасы сырой нефти в США выросли на 3,019 млн баррелей (прогноз был +3 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 2,483 млн баррелей (прогноз был +0,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов сократились на 0,960 млн баррелей (прогноз был -0,950 млн баррелей). добыча выросла на 13 тыс., до 10,283 млн баррелей в день.

Учитывая, что на мировом валютном рынке доллар США подорожал ко всем основным валютам, к курсу рубля он продемонстрировал скромный рост. Я это связываю с результатами аукциона Минфина РФ. После повышения кредитного рейтинга России ведомство успешно разместило два выпуска ОФЗ на 50 млрд руб. при общем спросе 140,3 млрд рублей.

По итогам дня рубль подешевел к доллару и незначительно укрепился к единой валюте из-за её ослабления на Форекс. Пара евро/доллар упала ниже отметки $1,22.

В четверг, 1 марта, стоимость нефти марки Brent составляет $64,69 (+0,11%). Так как уровень $65,75 не устоял, то теперь жду снижения цены до $63,65. Пик налоговых выплат и аукционы Минфина позади. Рубль до конца недели останется без поддержки. Считаю, что на фоне общего укрепления американской валюты курс пары доллар/рубль вернется в область 56,70-56,80 руб. В паре евро/рубль сохранится боковой тренд в диапазоне 68,50 – 69,00 руб. По нефти готовимся к снижению стоимости барреля Brent до $61,70 к 19 марта.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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