Российский рынок может сократить потери

В четверг на российском фондовом рынке сохраняется негативная динамика. Внешний фон остается негативным, а нефть вяло корректируется после вчерашнего обвала на 2%. В этих условиях отечественные индексы не в силах перейти к восстановлению, также находясь под давлением негативных новостей в нефтегазовом секторе. Индекс МосБиржи теряет 0,25%, РТС снижается на 0,5% из-за ослабления позиций рубля.

Крупные нефтяные корпорации пали жертвами негативного новостного фона. Так, акции «Газпрома», оказавшись в лидерах снижения, теряют более 2%, отыгрывая решение стокгольмского арбитражного суда, который по итогам рассмотрения спора о транзите российского газа через территорию Украины обязал российскую компанию выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

Тем временем бумаги «Роснефти» дешевеют на 1,65%, отыгрывая сообщения о том, что американская компания Exxon Mobil Corp выходит из совместного предприятия с «Роснефтью», сославшись на санкции. Такое решение повлечет чистые убытки для «Роснефти» в размере 0,2 млрд долларов. Лучше рынка смотрятся бумаги «Аэрофлота», которые после первоначальной негативной реакции на отчетность упали в цене, а затем привлекли покупателей и теперь повышаются почти на 3%. Чистая прибыль авиаперевозчика по итогам 2017 года сократилась на 40%.

Еще одним фактором давления на отечественные бумаги стал отчет агентства Markit, согласно которому, в феврале активность в производственном секторе РФ снизилась от 6-месячного максимума 52,1 до 50,2, едва удержавшись над «водоразделом» в 50 пунктов. Далее настрой отечественных инвесторов будет зависеть от поведения американских индексов – потенциальное угасание тенденции уклонения от рисков поможет ослабить давление на индексы к концу дня.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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