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02.03.2018

Медведи на рынке нефти не ослабляют хватку

В четверг на рынке нефти продолжились распродажи, в ходе которых Brent в моменте опускалась к минимумам середины февраля неподалеку от уровня 63. Здесь котировки встретили поддержку и частично откатились, хотя сегодня в Азии продолжают торговаться с медвежьим уклоном, несмотря на ослабление позиций доллара.
Вчера вечером стало известно, что президент США планирует ввести пошлины на импорт стали и алюминия. В ответ на критику других стран доллар был вынужден занять оборонительную позицию, растеряв все заработанные за день очки. Это несколько ослабило давление на нефть, но в целом настроения в сырьевом сегменте остаются подавленными.
Такое поведение котировок говорит о том, что главные драйверы рынка сопряжены с его внутренними факторами, такими как сигналы о дальнейшем росте активности в США и решение Саудовской Аравии снизить в апреле цены на все сорта своей нефти, экспортируемой в Азию предположительно по причине ослабления спроса на ближневосточную нефть.
На черное золото довольно сильно воздействуют и настроения инвесторов, которые только усугубились после «сюрприза» от Трампа. Фондовые площадки мира ускорили падение, обусловив просадку в сегменте рисковых активов в целом, включая нефть.
Пока на рынках будут господствовать медвежьи настроения, Brent будет сложно отыскать повод для восстановления. Разве что усиление давления на доллар может предотвратить падение актива к новым минимумам в ближайшее время.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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